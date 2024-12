Mango, Geolier, Kate, altri: personaggi più cercati sul web nel 2024

Il 2024 è ormai quasi giunto al termine e, come ogni anno, a dicembre viene stilata una lista di tutti i personaggi, i cantanti, le canzoni, gli addii, i film, le serie tv e le parole più ricercate dagli utenti sul web. Qualche giorno fa sono state rese note le classifiche delle ricerche su Google di questi 12 mesi ed i risultati sono stati davvero sorprendenti. Scopriamoli insieme.

Dicembre è quel periodo in cui si scoprono i topic più in voga nel corso dell’anno, tra artisti, canzoni, personaggi o argomenti. Dopo la pubblicazione degli Spotify Wrapped che ci hanno permesso di conoscere quali sono stati gli artisti ed i brani più ascoltati nel corso del 2024, adesso anche Google ha stilato una lista di cosa è stato maggiormente cercato dagli utenti sul web. Nello specifico sono state divulgate le classifiche dei personaggi, dei cantanti, delle canzoni, delle parole, dei film e delle serie tv più cliccate.

Il personaggio più cercato su Google nel 2024

Come forse ci si poteva un po’ aspettare, il personaggio e cantante più ricercato nel 2024 in Italia è stato Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. La cantante ha preso parte anche all’Eurovision Song Contest ed è inoltre comparsa nella lista delle canzoni più cercate con La Noia e La Rondine, rispettivamente al secondo ed all’ottavo posto dei testi più ricercati su Google.

Come lei molto cliccati sono stati anche Kate Middleton, probabilmente anche a causa del suo recente annuncio della malattia; la tennista Jasmine Paolini; Ghali, Geolier, Mahmood e Rose Villain, tutti partecipanti di Sanremo ed alcuni legati anche a qualche polemica successiva al festival; la pugile Imane Khelif, protagonista di un vero e proprio caso mediatico per la sua partecipazione alle Olimpiadi; Donald Trump.

Di seguito la lista completa dei personaggi più ricercati su Google nel 2024:

1) Angelina Mango

2) Kate Middleton

3) Jasmine Paolini

4) Ghali

5) Geolier

6) Imane Khelif

7) Giovanni Allevi

8) Donald Trump

9) Mahmood

10) Rose Villain

I cantanti e le canzoni più cercati su Google nel 2024

Di seguito, invece, la lista dei cantanti più ricercati su Google nel 2024:

1) Angelina Mango

2) Ghali

3) Geolier

4) Mahmood

5) Rose Villain

6) Fiorella Mannoia

7) Ricchi e Poveri

8) Gigliola Cinquetti

9) Alessandra Amoroso

10) Irama

Ancora una volta, quindi, ritroviamo Ghali, Geolier, Mahmood e Rose Villain oltre Angelina Mango.

Queste, invece, le canzoni più ricercate su Google nel 2024:

1) Tuta Gold

2) La Noia

3) Allucinazione Collettiva

4) Sinceramente

5) Mariposa

6) Storie Brevi

7) 100 messaggi

8) La Rondine

9) Tu No

10) Episodio D’Amore

Da notare come alcune di queste siano di cantanti presenti nella lista precedente.

Gli addii più ricercati su Google nel 2024

Il 2024 è stato anche un anno ricco di grandi personaggi che ci hanno lasciato. Tra gli addii quello più ricercato sul web è stato quello di Sandra Milo, seguito da Totò Schillaci e Gigi Riva. Molto cliccati anche Paolo Marella, Luca Giurato, Franco Di Mare e Luca Salvadori. Tra gli stranieri, invece, ritroviamo Alain Delon, Liam Payne e Shannen Doherty.

Di seguito la lista completa degli addii più ricercati su Google nel 2024:

1) Sandra Milo

2) Totò Schillaci

3) Gigi Riva

4) Paola Marella

5) Alain Delon

6) Luca Giurato

7) Franco Di Mare

8) Luca Salvadori

9) Liam Payne

10) Shannen Doherty

I film e le serie tv più ricercate su Google nel 2024

Per quanto riguarda i film, il primo posto se l’è aggiudicato il cartone animato Inside Out 2 mentre per le serie tv la più chiacchierata è stata Baby Reindeer.

Questa la lista completa dei film più ricercati su Google nel 2024:

1) Inside Out 2

2) Saltburn

3) Beetlejuice

4) Povere Creature

5) Oppenheimer

6) Perfect Days

7) Il Ragazzo E L’Airone

8) Tutti Tranne Te

9) Deadpool

10) Joker 2

E quella delle serie tv:

1) Baby Reindeer

2) Fallout

3) Emily In Paris

4) The Perfect Couple

5) Mare Fuori 4

6) I Leoni Di Sicilia

7) Lolita Lobosco

8) House Of The Dragon

9) Maxton Hall

10) Supersex