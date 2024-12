Spotify Wrapped, gli artisti più ascoltati in Italia: c’è una sola donna!

Oggi sul web non si parla d’altro che dello Spotify Wrapped 2024, la statistica annuale di Spotify che rivela gli artisti e le canzoni più ascoltate dagli utenti nel corso dell’anno. Chi saranno stati i cantanti più ascoltati qui in Italia? Scopriamolo insieme.

Sotto Natale c’è ormai un appuntamento fisso, quello con lo Spotify Wrapped. Ogni anno, infatti, la nota piattaforma di streaming pubblica le classifiche degli artisti e dei brani più ascoltati nel corso dei 12 mesi dagli utenti. Insieme a cantanti e canzoni, Spotify indica ad ogni ascoltatore anche il genere preferito. Inoltre alcuni artisti preparano un video di ringraziamento per coloro che li hanno messi al primo posto della loro classifica di ascolti. Ma chi sono stati i cantanti più ascoltati in Italia? Al primo posto troviamo Geolier, il quale, dopo il secondo posto a Sanremo, sembra aver vinto su Angelina Mango almeno in quanto a streaming.

Sul podio troviamo poi anche Sfera Ebbasta e Lazza, rispettivamente al secondo e terzo posto. E ancora, in questo ordine: Tedua, Anna, Guè, Kid Yugi, Capo Plaza, Shiva e Tony Effe. Nella top 10 degli artisti maggiormente ascoltati, come si può notare, c’è quindi soltanto una quota rosa rappresentata da Anna. E’ proprio quest’ultima al primo posto della classifica delle artiste più ascoltate nel 2024. Sul podio ci sono anche Rose Villain ed Annalisa, rispettivamente al secondo e terzo posto. Troviamo poi in questo ordine: Taylor Swift, Angelina Mango, Elodie, Emma, Billie Eilish, Dua Lipa e Madame.

Gli artisti italiani più ascoltati all’estero sono invece i Maneskin. Al secondo posto troviamo i Meduza mentre al terzo Gabry Ponte. Seguono in questo ordine: Ludovico Enaudi, Gigi D’Agostino, Laura Pausini, Antonio Vivaldi, Andrea Bocelli, Raffaella Carrà ed Eros Ramazzotti.

In quanto alle canzoni più ascoltate ancora una volta al primo posto c’è Geolier con “I p’ me, tu p’ te”. Seconda “Come un tuono” di Rose Villain e Guè. Terza, invece, “Tuta gold” di Mahmood. Seguono in questo ordine: “100 messaggi” di Lazza, “Sesso e samba” di Tony Effe feat. Gaia, “30°C” di Anna, “Gata Only” di FloyyMenor e Cris Mj, “Dopo le 4” di Tony Effe feat. Bresh e Tedua, “Sinceramente” di Annalisa e “Miu miu” di Tony Effe.

Geolier ha vinto anche nella categoria degli album con “Dio lo sa”. Sul podio ritroviamo anche Tony Effe con “Icon” e Anna con “Vera baddie”. Seguono in questo ordine: “La divina commedia” di Tedua, “I nomi del diavolo” di Kid Yugi, “Locura” di Lazza, “X2VR” di Sfera Ebbasta, “Ferite” di Capo Plaza, “Il coraggio dei bambini” dei Geolier e “Tunnel” di Simba La rue.