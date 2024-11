Laura Pausini, brutta caduta dalle scale al concerto: ch’è successo

Ieri sera, giovedì 28 novembre, Laura Pausini ha tenuto la seconda delle due date a Milano del suo tour invernale. Qualcosa, tuttavia, non è andato per il verso giusto. La cantante, difatti, mentre si stava esibendo in uno dei suoi ultimi successi, è caduta dalle scale che conducevano alla passerella. La reazione dell’artista alla rovinosa caduta è stata davvero da non credere! Scopriamo meglio che cosa è accaduto nello specifico.

Laura Pausini cade dalle scale al concerto: la reazione

Tra un sold out ed un altro Laura Pausini sta continuando il suo tour invernale. Ieri sera, giovedì 28 novembre, la cantante si è esibita nella seconda data milanese all’Unipol Forum di Assago. Il concerto, tuttavia, è stato un po’ sfortunato e caratterizzato da un imprevisto. Mentre cantava Zero, uno dei brani presenti nel suo ultimo album Anime Parallele, Laura è difatti caduta dalla scalinata che portava alla passerella. Probabilmente a scatenare la caduta è stato un piede messo male oppure un inciampo nel lungo vestito indossato dalla cantante.

I fan presenti in sala si sono immediatamente spaventati quando hanno visto la loro beniamina finire a terra. Pausini ha tuttavia dimostrato ancora una volta di essere una grande artista. Nonostante la rovinosa caduta presa, Laura non si è persa d’animo e ha deciso di non fermarsi! Ha difatti continuato a cantare da seduta, mandando avanti la sua esibizione fino alla fine. Si è poi rialzata a fine canzone, continuando con lo spettacolo come se nulla fosse mai accaduto.

La reazione di Laura Pausini è stata davvero da ammirare. Qualcun altro al suo posto si sarebbe infatti probabilmente fermato e avrebbe chiuso lì il concerto. Lei, invece, è riuscita ad andare avanti dopo la caduta presa. E’ proprio questa sua capacità di continuare nonostante i problemi tecnici una delle tante qualità per cui Laura è apprezzata dal suo pubblico e che fa di lei una grande artista.

Pausini in questi giorni continuerà con le prossime date del suo tour invernale che ha già riservato numerose sorprese. Basta pensare ai duetti insieme a Levante (autrice del brano Ti porterai lontano) oppure con l’artista brasiliano Tiago, arrivato in Italia per eseguire un duetto sulle note di Durare/Durar.