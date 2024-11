Laura Pausini, Holden al suo concerto: lei lo cita in una canzone

Laura Pausini si trova attualmente in tour per l’Italia. Nel suo corpo di ballo ci sono anche due ex volti del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, Nicholas Borgogni e Kumo. Alla stessa edizione ha partecipato anche Holden, giovane cantautore figlio dell’attuale compagno dell’artista. Proprio al ragazzo Pausini ha fatto una dedica durante una delle tante tappe del tour, a cui tra l’altro il ragazzo era anche presente. Ecco che cosa ha detto.

Che tra Laura Pausini e Holden, figlio del suo compagno, ci fosse un forte legame era già cosa nota. La conferma è arrivata qualche ora fa, quando la cantante ha fatto una dedica speciale all’ex volto di Amici di Maria De Filippi durante una delle ultime date del suo tour. Il ragazzo era presente al concerto e, con grande sorpresa di tutti, Laura l’ha citato proprio mentre cantava una delle sue canzoni. Durante l’esecuzione de “Il nostro amore quotidiano”, Pausini ha difatti inserito in una strofa le parole: “Domani Holden canta a Bari”. In questo modo, quindi, la cantante ha ricordato ai fan presenti il concerto del ragazzo con un velato invito ad andare.

Holden sta infatti per iniziare a propria volta il suo tour in giro per le città italiane. Sebbene non sia stato lui a trionfare nella scorsa edizione del talent di Canale 5, il cantautore vanta comunque un forte seguito. La dedica di Laura Pausini all’ex volto di Amici ha portato il pubblico presente in sala ad urlare ed applaudire per l’entusiasmo. In molti si sono emozionati e non è difficile pensare che l’artista abbia dedicato la sua canzone proprio al figlio del compagno, con il quale ha da sempre un bellissimo legame. La presenza di Holden al concerto, poi, ha reso il momento ancora più intenso ed emozionante.

Holden non è tuttavia l’unico ex allievo di Amici ad avere un legame con Pausini. Quest’ultima ha difatti scelto per il suo corpo di ballo proprio due ballerini provenienti dal talent. Stiamo parlando nello specifico di Nicholas Borgogni e Kumo, i quali hanno preso parte al programma proprio nello stesso anno in cui ha partecipato Holden.