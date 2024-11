Amici, Nicholas in tour con Pausini: con lui anche altro ex ballerino

Nicholas Borgogni, ex concorrente dell’edizione di Amici di Maria De Filippi dello scorso anno, ha recentemente condiviso con i suoi fan un importante traguardo. Il ballerino è stato difatti scelto da Laura Pausini per far parte del suo corpo di ballo ed andrà insieme a lei in tour. L’annuncio è stato dato dallo stesso Nicholas con un post pubblicato sul suo profilo TikTok. Il ragazzo non sarà solo. Insieme a lui ci sarà difatti anche un altro ex volto noto dello stesso talent show. Ma scopriamo di più a riguardo.

Nicholas Borgogni in tour con Laura Pausini

E’ attualmente in onda la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Ogni domenica, difatti, c’è l’appuntamento con la fase pomeridiana del talent show di Canale 5 mentre ogni giorno, dopo Uomini E Donne, c’è la striscia del daily che aggiorna sulla vita dei ragazzi in casetta e sulle diverse prove che devono affrontare. Non smettono, però, di far parlare di sé anche vecchi volti del programma. Proprio nelle ultime ore, difatti, un ex ballerino dell’edizione di Amici 23 ha condiviso un’importante notizia con i suoi fan attraverso un video pubblicato sul suo profilo TikTok ufficiale. Stiamo parlando nello specifico di Nicholas Borgogni.

Nonostante il ragazzo non sia stato tra quelli arrivati in finale nella sua edizione sta ottenendo comunque degli ottimi risultati. Nicholas, difatti, non ha mai smesso di studiare danza ed insieme ad un altro suo compagno, Dustin, ha seguito uno stage in America. Borgogni è ora tornato in Italia ma è pronto ad imbarcarsi per una nuova avventura. Il ballerino è stato difatti scelto dalla cantante Laura Pausini per far parte del suo corpo di ballo ed andrà insieme a lei in tour.

Questo quanto scritto dall’ex Amici su TikTok:

Mondo, sii gentile con me. Parto in tour con Laura Pausini. Per favore, grazie.

La notizia lanciata da Nicholas ha fatto già il giro del web ed in tantissimi si sono congratulati con lui per questo nuovo importante traguardo raggiunto.

Borgogni non sarà tuttavia l’unico ex volto di Amici di Maria De Filippi che rivedremo sul palco insieme a Laura Pausini. Insieme a lui è stato scelto difatti anche un altro ballerino proveniente proprio dal talent. Stiamo parlando di Kumo, il quale ha dato anche lui la notizia qualche mese fa attraverso i social.