Amici, due ex allievi sono andati a convivere: la casa è a New York!

E’ da poco terminata l’ultima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. I giovani cantanti e ballerini trascorrono diversi mesi all’interno del programma, formandosi come all’interno di una vera e propria scuola e vivendo insieme. Tra di loro si vengono quindi spesso a creare dei forti legami d’amicizia e non solo. Molti continuano a frequentarsi anche una volta terminata la trasmissione, così come è avvenuto a due dei protagonisti di quest’anno che sono addirittura andati a vivere insieme a New York. Scopriamo meglio di chi si tratta.

Il talent show Amici di Maria De Filippi non è solo una scuola ed una vetrina per i giovani talenti che decidono di parteciparvi. E’ anche un luogo dove conoscere persone con le stesse passioni e dove creare legami speciali. Alcuni dei concorrenti di quest’ultima edizione hanno difatti mantenuto i rapporti anche una volta usciti dal programma. E’ il caso di due di loro che addirittura hanno deciso di andare a convivere a New York. Stiamo parlando nello specifico del ballerino Nicholas Borgogni e del suo collega Dustin Taylor.

Nicholas ha recentemente fatto le valigie ed è partito per la Grande Mela. La motivazione? La Alvin Ailey School di New York gli ha offerto una grossa opportunità: frequentare una full immersion di 5 settimane di lezioni di tecnica e movimento durante la “Summer intensive 2024”. Il ballerino di Amici ha quindi abbandonato l’Italia per raggiungere l’America e godere della possibilità ricevuta. Non si trova tuttavia da solo, in quanto con lui c’è anche Dustin. I due hanno difatti legato molto durante la loro permanenza nella scuola di Amici e hanno deciso di andare a vivere insieme nella città americana e di continuare con lo studio della danza.

Nei giorni scorsi Nicholas ha mostrato con alcune storie pubblicate sui social la sua nuova stanza a New York. L’ex ballerino di Amici 23 ha anche raccontato come sta trascorrendo le sue giornate lì in America. Nello specifico ha rivelato che alla Alvin Ailey School i ragazzi devono tenere i capelli in un certo modo, ovvero tirati all’indietro, e rispettare un determinato dress code. Non ha tuttavia mostrato i momenti delle lezioni, in quanto ha affermato che gli è vietato riprenderle.