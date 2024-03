Amici, Nicholas al serale: perché la scelta di Emanuel Lo è surreale

Puntata piena di sorpresa quella di Amici andata in onda oggi, domenica 3 marzo, su Canale 5. Dopo le esibizioni giudicate da Emma, Max Brigante e Tommaso Toma per il canto e da Rossella Brescia per il ballo, si è scatenata un’accesa discussione sulle assegnazioni delle ambite maglie per il serale. Com’è noto, Nicholas ha deciso di cambiare squadra ad un passo dall’inizio di questa nuova fase del talent show. Dopo non essersi sentito apprezzato dal suo professore Raimondo Todaro, il ballerino ha accettato la proposta di Emanuel Lo di passare al suo team e continuare il percorso sotto la sua guida.

Tutto è nato quando Todaro ha confessato a Nicholas di non voler ancora consegnargli la maglia del serale, poiché convinto che altri allievi della Scuola la meritassero prima di lui. Un’affermazione che ha ferito il ballerino, dato che credeva di avere il totale supporto del suo professore. Ebbene, durante la puntata, i due si sono confrontati in maniera molto animata. “Tu per dignità personale vai in squadra con uno che ti ha s*uttanato fino al giorno prima”, ha sentenziato Todaro nei confronti del suo ex allievo, che continuava a ripetere di non essersi sentito valorizzato da lui.

Secondo Raimondo, Nicholas non è stato riconoscente nei suoi confronti, rimarcando che il merito per qualsiasi successo futuro nella sua carriera va attribuito a lui, che per primo gli ha dato una possibilità. Al che, è intervenuta Maria De Filippi, la quale ha sottolineato che il ballerino non ha nessun debito verso altri, se non verso se stesso. In tutto ciò, si è unito al dibattitto ovviamente anche Emanuel Lo, che ha criticato duramente il collega. Ad ogni modo, alla fine, dopo aver fatto esibire il ballerino, Emanuel ha preso la sua decisione definitiva, ovvero quella di far entrare Nicholas al Serale di Amici 23.

RAIMONDO HO URLATO #amici23 pic.twitter.com/PPbtw3oD5n — 𝐌𝐀𝐍𝐔 (@manuuxhs) March 3, 2024

C’è da dire che la scelta di Emanuel Lo risulta abbastanza surreale. Questo perché, nel corso di questi mesi, non ha mai mostrato particolare interesse nei confronti di Nicholas. Anzi, ha più volte espresso perplessità sul suo talento di ballerino. Dunque, questo cambiamento improvviso resta inaspettato. Tra l’altro, ha deciso di consegnare la maglia a lui prima che a colui che è suo allievo da settembre, Kumo, verso il quale non ha mai espresso particolari dubbi. In questo modo, ha tolto un potenziale posto al serale al ballerino che segue da mesi.

Inoltre, per avvallare la sua decisione, ha chiesto il parere dei professionisti, i quali hanno sostenuto all’unisono che Nicholas meritasse il Serale. Questa decisione potrebbe sembrare ingiusta per gli altri allievi, considerando che, per loro, non è stata mai richiesta la consulenza dei coach di canto o dei professionisti di ballo. Molti fan di Amici sui social hanno manifestato forti perplessità sulle modalità d’ingresso del ballerino al serale, ritenendolo, alla luce delle circostanze, particolarmente inusuale.