Amici 23, Nicholas-Emanuel Lo e Lil Jolie-Pettinelli: i retroscena

Il Daytime di Amici 23 in onda venerdì 1° marzo 2024 svela i retroscena legati ai colpi di scena che vedono protagonisti Nicholas e Lil Jolie. Il Serale si avvicina e i professori stanno scegliendo come formare le loro squadre. Attualmente gli allievi sono 17, ma solo 15 sono i posti di questa fase così ambita del talent show di Maria De Filippi. Sono già presenti al Serale Dustin, Gaia, Petit, Holden, Mida, Lucia, Martina e Marisol.

Le anticipazioni della puntata di domenica 3 marzo annunciano che ricevono la maglia oro anche Sofia e Nicholas. Quest’ultimo si ritrova a cambiare squadra e oggi vengono svelati i retroscena di questo passaggio. Nei giorni scorsi, il ballerino ha palesato la sua idea di lasciare il talent show. Il motivo? Raimondo Todaro ha ribadito che tra lui e Sofia, che non è neppure una sua allieva, farebbe andare lei al Serale.

Nicholas si è così convinto che il suo stesso professore non crede in lui, sebbene abbia dato tutto se stesso in questo percorso. I suoi compagni confermano che probabilmente è l’allievo che più si è dato da fare in quella Scuola, durante questa edizione. Per questo Nicholas ha deciso di lasciare Amici, mentre i suoi coinquilini cercano di farlo riflettere.

Ed ecco che arriva in Casetta, in modo inaspettato, Emanuel Lo. Quest’ultimo riapre le valigie del ballerino e le svuota. Dopo di che, gli chiede di andare in sala prove, dove lo fa esibire prima con Elena D’Amario e poi da solo. Gli dà qualche consiglio pratico e poi gli fa i complimenti per le prese che riesce a fare con soli pochi anni di esperienza.

Inoltre, Nicholas ha l’appoggio dei ballerini professionisti, che credono in lui. Tutti i suoi compagni d’avventura sono felici di ciò che è appena accaduto, certi che Emanuel Lo lo prenderà nella sua squadra per il Serale di Amici. E, in effetti, è proprio quello che succede nella puntata di domenica.

Ma, allo stesso tempo, c’è chi prova una certa sofferenza per questa situazione. Si tratta di Kumo, il quale ora teme che lui sarà fatto fuori da Emanuel Lo, che con Nicholas, Lucia e Sofia ha già tre allievi al Serale. Bisognerà, dunque, ora scoprire cosa accadrà a Kumo, mentre i suoi fan già stanno criticando queste dinamiche del programma.

Nel frattempo, il colpo di scena lo regala anche Anna Pettinelli. Quest’ultima chiede un confronto con Lil Jolie, facendole presente che teme che Rudy Zerbi non la porterà al Serale. Inoltre, le fa una serie di complimenti. Alla fine, le mostra la maglia del Serale e si dice pronta a consegnargliela se mai decidesse di accettare la sua proposta di far parte della sua squadra.

Lil torna in Casetta sconvolta per ciò che è accaduto e chiede di parlare con Rudy Zerbi. Quest’ultimo appare comprensivo e non le dà alcuna garanzia sul Serale, in quanto non vuole influenzarla sulla scelta. Qualunque decisione prenderà, Zerbi non si offenderà con Lil Jolie, ma accetterà in modo sereno e tranquillo.

Ora la cantante si prende il suo tempo per decidere cosa fare: accetterà la proposta di Pettinelli oppure resterà con Zerbi rischiando di non accedere al Serale? Le anticipazioni svelano che ancora Lil Jolie non ha deciso cosa fare.