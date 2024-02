Anticipazioni Amici 29/2: in 2 al Serale, Petit geloso e Kumo in lacrime

Manca sempre meno all’inizio del Serale di Amici, la cui prima puntata andrà in onda sabato 23 marzo, e la tensione si fa sempre più palpabile. Oggi, giovedì 29 febbraio, come di consueto è stata registrata una nuova puntata del celebre talent show condotto da Maria De Filippi, che verrà trasmessa domenica 3 marzo. Stando a quanto dicono le prime anticipazioni, rivelate direttamente dal portale Amici News, ad arricchire la puntata ci saranno anche due ospiti molto attesi.

Gli ospiti

Partendo proprio dagli ospiti, ecco chi calcherà il palco di Amici nella puntata di domenica 3 marzo:

Ospiti Musicali: Emma che canterà la canzone che ha portato in gara a Sanremo 2024 intitolata “Apnea” e Mr Rain;

che canterà la canzone che ha portato in gara a intitolata “Apnea” e Giudici di canto o ballo: i giudici di canto saranno Emma, Max Brigante e Tommaso Toma; mentre il giudice di ballo sarà Rossella Brescia.

Maglie per il Serale

Nel corso della registrazione di oggi, giovedì 29 febbraio, altri due allievi hanno ricevuto l’ambitissima maglia per il serale e si tratta di Sofia e Nicholas. In particolare, proprio quest’ultimo ha deciso di cambiare squadra e di passare in quella di Emanuel Lo. La decisione è stata dettata da alcune incomprensioni con il suo ex maestro, Raimondo Todaro, accusato dall’allievo di avere scarsa fiducia nei suoi confronti. Accuse smentite dallo stesso Todaro, che ha prontamente risposto al ragazzo sottolineando i suoi doveri da professore e affermando di credere molto nelle sue capacità, al punto di volerlo a lavorare con lui.

Gara canto: la classifica

Di seguito la classifica completa della gara di canto:

Holden: ha ricevuto molti complimenti dai professori che, ancora una volta, hanno sottolineato la sua bravura; Petit: Emma gli ha fatto i complimenti, il pezzo è stato giudicato molto strumentato e strutturato; Mida: ha ricevuto un 7 da Anna Pettinelli per il suo inedito; Lil Jolie: i professori hanno sottolineato il fatto che sia migliorata; Martina; Sarah: stando a quanto affermato da Emma il suo inedito è fresco e soprattutto adatto alla sua età; Nahaze: Emma ha tenuto a sottolineare il fatto che il suo fosse un bellissimo pezzo e che lei risulta molto brava nell’estetica, anche se all’inizio della canzone le è stato complesso riuscire a capire cosa dicesse esattamente; Ayle: è stato giudicato fragile; Kia: la sua canzone è stata giudicata molto bella, anche se Max Brigante ha affermato di non aver capito cosa volesse comunicare esattamente.

Gara ballo: la classifica

Ecco invece come si sono classificati i ballerini:

Nicholas: ha ballato con Elena e ha ricevuto molti complimenti per le sue prese; Marisol: è riuscita a ballare sui tacchi, nonostante il problema al ginocchio, sulle note di una canzone di Dua Lipa intitolata “Dance the Night”. Rossella Brescia le ha fatto i complimenti e ha sottolineato il suo miglioramento; Lucia: si è resa protagonista di una bella performance, stando alle parole di Rossella Brescia; Dustin: ha ballato hip hop sulle note di “Boys”; Sofia: anche lei ha ballato hip hop; Giovanni: ha ballato con Francesca Tocca e Rossella Brescia ha sottolineato il suo carisma; Kumo: ha ballato una coreografia modern/hip hop, si è classificato all’ultimo posto e per questo è rimasto molto deluso. Infatti, subito dopo la fine della puntata è scoppiato in lacrime.

Gossip e retroscena

Come tutti si aspettavano si è accesa una bella discussione sul fatto che Nicholas abbia deciso di cambiare squadra a un passo dal Serale. A proposito di Nicholas, per non farsi mancare nulla, l’allievo si è anche reso protagonista di un gossip con Marisol: Petit si è infatti mostrato molto geloso perchè a quanto pare la ragazza ieri, nel corso delle prove, ha toccato con fare “provocatorio” i capelli a Nicholas e a Petit questa mossa non è andata giù per niente.

Per concludere e forse per suggellare la pace, Petit e Marisol si sono scambiati un bacio durante la pausa. Insomma, come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene.

Chi ha vinto le prove sponsor

Per finire, ecco chi si è portato a casa la vittoria partecipando alle prove sponsor: