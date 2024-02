Amici, Nicholas pronto a lasciare la scuola: interviene la produzione

Nicholas Borgogni, ballerino della scuola di Amici di Maria De Filippi ed allievo del maestro Raimondo Todaro, ha minacciato di abbandonare il talent show prima del serale. La motivazione di questa sua scelta è da imputare proprio a Todaro, il quale ha affermato di non essere sicuro di volergli dare la maglia per la fase finale della trasmissione. Secondo lui, difatti, ci sarebbero concorrenti più meritevoli e, fino a quando non avranno ottenuto la maglia, Nicholas non potrà riceverla.

Il 22enne ha deciso quindi di affrontare il suo professore e la discussione tra i due ha portato ad un intervento della produzione del programma.

Nicholas si è recato da Raimondo per chiarire la sua posizione. “Se devo essere sincero – ha esordito – sono andato a casa con molte domande e anche un po’ amareggiato, un po’ deluso anche. Penso che, arrivati a questo punto del percorso, sia fondamentale l’appoggio dei nostri insegnanti e io credo che, da quando sono qua, ho dato il 100%”.

In seguito, l’allievo ha annunciato al proprio maestro di voler abbandonare il programma prima del serale, in quanto non si è sentito appoggiato ed apprezzato da parte sua. Raimondo ha difatti affermato più volte di considerare Sofia, ballerina della squadra di Emanuel Lo, più meritevole di lui. A riguardo, il ballerino ha aggiunto:

Sentire dire “Darò la maglia del serale a Nicholas solamente quando, solamente se, avanza una maglia”, sinceramente, dopo tutto quello che ho passato qua dentro, non mi merito questa cosa. È una delle cose che mi ha fatto più male sinceramente.

E poi ancora, in merito alla maglia:

Se pensi minimamente che non me la meriti o che aspetterai di vedere se avanzerà una maglia per darmela allora me ne vado adesso!

Amici, Nicholas vuole lasciare la scuola, interviene la produzione

Le parole del giovane genovese non hanno impietosito il maestro, che è rimasto fermo sul proprio punto e l’ha invitato a prendere la decisione che riteneva più opportuna. La situazione ha spinto la produzione del programma ad intervenire.

Volevo solamente chiarire che, come sempre da regolamento proprio, c’è scritto che il professore è responsabile del percorso dei propri ragazzi e che ha decisione su quello che riguarda il percorso del ragazzo. Vorrei chiarire che non è un concorso pubblico, in cui tu sei un commissario e devi garantire una graduatoria di merito. Tu devi garantire quello che per te è giusto, Raimondo, e per la tua squadra. Devi formare quella che per te è la squadra migliore che rappresenti la tua danza al serale.

Raimondo è stato quindi invitato a non farsi condizionare dalle classifiche e di non pensare troppo agli allievi delle squadre altrui ma esclusivamente ai propri. Nonostante l’intervento della produzione, la situazione non si è comunque risolta ed il futuro di Nicholas all’interno della scuola è ancora incerto: deciderà di abbandonare prima del serale?