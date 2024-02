Amici, serale: Todaro vuole Sofia, Nicholas non ci sta e sbotta

Durante la puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi andata in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, si è nuovamente accesa una polemica a causa delle maglie per il serale. Questa volta il protagonista del polverone è stato l’allievo Nicholas, ballerino della squadra di Raimondo Todaro. Il maestro si è difatti rifiutato di consegnare la maglia all’allievo, ritenendo il gesto una mancanza di rispetto nei confronti di un’altra allieva della scuola, Sofia.

La ballerina si trova in una posizione più alta in classifica rispetto a Nicholas e, di conseguenza, secondo Todaro meriterebbe il serale più del compagno. Queste le sue parole verso gli altri professori della scuola di Amici:

Secondo me Sofia se lo merita più di Nicholas. Finché Sofia non ha la maglia, io a Nicholas non gliela do!

La decisione del maestro non ha fatto chiaramente piacere al ballerino, che ha immediatamente polemizzato a riguardo e ricercato un sostegno nei compagni e nei professionisti della trasmissione. Queste le affermazioni di Nicholas dopo quanto detto da Todaro:

Ha detto che se lo merita più una Sofia di me. Io mi sono fatto un c**o qua dentro… Se mi parli di tecnica è una cosa, ma io mi sono fatto veramente il c**o!

Secondo l’allievo la decisione di Todaro sarebbe quindi ingiusta in quanto non tiene conto dell’impegno che ha dimostrato durante tutti i mesi trascorsi all’interno della scuola e così dimostrerebbe anche di credere poco in lui e nelle sue capacità. Per sostenere la sua tesi, Nicholas ha chiesto anche il parere dei ballerini professionisti di Amici.

Questi l’hanno rassicurato immediatamente, confermandogli il suo grande impegno ed i suoi progressi all’interno del programma. Sebbene le loro parole l’abbiamo rincuorato, il destino di Nicholas è ancora molto incerto e dipenderà esclusivamente dalla decisione del maestro Raimondo Todaro.

Amici 24: solo 15 posti per il serale

È confermato che i posti per il serale di Amici sono soltanto quindici. Essendo diciassette gli allievi al momento ancora nella scuola, due di loro verranno necessariamente eliminati. Tra i ragazzi già ammessi ci sono: Dustin e Marisol, ballerini della squadra di Alessandra Celentano; Holden e Petit, cantanti della squadra di Rudi Zerbi; Gaia, ballerina della squadra di Raimondo Todaro; Lucia, ballerina della squadra di Emanuel Lo; Mida, cantante della squadra di Lorella Cuccarini; Martina, cantante della squadra di Anna Pettinelli. All’appello mancano ancora Ayle, Giovanni, Nahaze, Nicholas, Lil Jolie, Kia, Kumo, Sarah e Sofia.