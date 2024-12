Amici, Cuccarini: Spotify Wrapped svela il suo ex allievo più amato

Nelle prime settimane di dicembre sui social diventa virale lo Spotify Wrapped, ovvero la classifica degli artisti più ascoltati su Spotify nel corso dell’anno da parte degli utenti della piattaforma di streaming. Anche i vip tendono a condividere la propria e tra questi c’è stata anche una delle insegnanti del talent show Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando nello specifico di Lorella Cuccarini. Stando al suo Spotify Wrapped il suo artista più ascoltato nel 2024 sarebbe proprio uno degli ex allievi della scuola. Scopriamo meglio di chi si tratta.

Lorella Cuccarini: il suo ex allievo di Amici più ascoltato

Dicembre è il mese degli Spotify Wrapped, ovvero delle classifiche degli artisti più ascoltati nel corso dell’anno da parte degli utenti della famosa piattaforma di streaming. Sui social sono tantissimi coloro che si divertono a mostrare i propri cantanti preferiti e anche alcuni vip prendono parte a tale condivisione. Tra questi c’è stata anche una delle insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini, la quale ha fatto sapere come il suo artista più ascoltato nel 2024 sia stato proprio un ex concorrente del talent show! Stiamo parlando nello specifico di uno dei protagonisti della scorsa edizione, ovvero Mida.

Che Lorella fosse una grande fan del cantante non è mai stato un segreto. Ha difatti seguito proprio lei il ragazzo nel suo percorso all’interno del talent show come sua insegnante e recentemente la si è anche vista salire sul palco a sorpresa durante uno dei concerti del tour di Mida. Le foto dello show sono state pubblicate dalla stessa Cuccarini sui social, così come il suo Spotify Wrapped che mostra come il suo artista preferito nel 2024 sia stato proprio il cantante di “Rossofuoco”.

In seguito alla sua esperienza all’interno del programma Mida ha iniziato la sua carriera musicale ottenendo un successo dopo l’altro. Sebbene non sia stato lui a vincere l’edizione a cui ha preso parte (vinta invece da Sarah Toscano) è sempre stato uno tra gli allievi più amati e seguiti. Dopo la pubblicazione del suo EP, Mida ha iniziato il suo primo tour all’interno dei club registrando anche diversi sold out.