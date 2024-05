Conduttori Rai: conferme, new entry e tagli. Chi salta e chi no

Andrea Delogu, secondo quanto rivelato da TvBlog, nella prossima stagione andrà a condurre su Rai Due un programma factual, una sorta di discendente di Detto Fatto. La fascia oraria che andrà ad occupare è quella che va dalle 17 alle 18. Una sfida non semplice, ma stimolante. Delogu sarà anche protagonista quest’estate, affiancando su Rai Uno Carlo Conti al Tim Summer Hits.

Massimo Bernardini ha lasciato dopo 19 anni TvTalk, storica trasmissione di Rai Tre che ha salutato il pubblico sabato 25 maggio. Già individuata la sostituta: al giornalista, subentrerà dalla prossima stagione Mia Ceran. Anche qui un compito tutt’altro che facile. Bernardini è stato la mente e l’anima del format, rimpiazzarlo non sarà una passeggiata.

Nessun cambio invece per quel che riguarda la mattina feriale di Rai Uno. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, a settembre torneranno in onda Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla con Unomattina, ed Eleonora Daniele alla guida di Storie Italiane.

Nei prossimi due anni, protagonisti in Rai, con progetti ancora da definire, saranno Massimo Giletti e Piero Chiambretti “Firmati due contratti biennali. Bentornati e buon vento“, ha spiegato di recente l’amministratore delegato di Viale Mazzini, Roberto Sergio. Al momento Chiambretti è in onda su Rai tre con Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Il programma è partito con ascolti horribilis, poco sopra il 3% di share. Ma si sa che in Rai, a volte, si premia anche chi fa flop.

Chi invece è in bilico è Serena Bortone, colei che ha fatto deflagrare il caso Antonio Scurati. Il suo Chesarà… (Rai tre) potrebbe non essere confermato. Non tira una buona aria attorno alla conduttrice che rischia di restare con un pugno di mosche in mano. Non è un mistero che l’attuale governance di Viale Mazzini non straveda per lei. Già lo scorso anno l’ha levata, con una mossa da dimenticare, dal pomeriggio da Rai Uno, affidato a Caterina Balivo i cui risultati lasciano a desiderare.

Tutto fatto per il passaggio di Stefano De Martino su Rai Uno: sarà l’ex allievo di Maria De Filippi a sostituire Amadeus ad Affari Tuoi. Un’eredità pesantissima e tanta curiosità su come l’ex marito di Belen riuscirà a gestirla.

Secondo quanto riferito da TvBlog, Lorella Cuccarini potrebbe tornare ad essere protagonista in un prime time Rai. Il regista Gabriele Pignotta sta scrivendo per lei uno spettacolo teatrale da portare in tutta Italia. Titolo del progetto, Fantastica, evidente eco dello show Fantastico, lo storico varietà che fece debuttare proprio Lorella sul piccolo schermo nel 1985. Ciò significa che il prossimo anno la cantante e conduttrice festeggerà i 40 anni di carriera. Pare che la Rai avrebbe l’intenzione di produrre e mandare in onda in prima serata uno show celebrativo della Cuccarini stessa.

Caterina Balivo e La volta buona, nonostante una stagione tutt’altro che rosea sul fronte ascolti, saranno riconfermati nel pomeriggio di Rai Uno.