Unomattina, chi condurrà nel 2024/2025: la decisione della Rai

Unomattina, storico programma di Rai Uno in onda dal lontano 22 dicembre 1987, si appresta a chiudere la 38esima edizione, condotta dal tandem composto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Naturalmente il programma è confermato anche per il 2024/2025. D’altra parte gli ascolti e l’asticella dello share continuano ad essere più che soddisfacenti. Capitolo conduzione: chi ci sarà la prossima stagione? TvBlog ha fatto il punto della situazione.

I vertici Rai, secondo quanto rivelato dal portale esperto di retroscena del piccolo schermo, sono contenti di come Ossini e Ferolla hanno lavorato e stanno tuttora lavorando. Dunque saranno riconfermati entrambi. Anche perché sarebbe una follia cambiare. Durante questa stagione Unomattina ha intrattenuto giornalmente quasi 900mila spettatori. Lo share si aggira attorno al 18/19%. Durante l’annata non sono nemmeno mancati picchi alquanto elevati (in qualche frangente Ossini e Ferolla hanno addirittura toccato quota 32%). Insomma, il programma è una garanzia, così come il tandem che presenta. Da qui la necessità di non cambiare alcunché.

Oltre ai numeri eccellenti, da segnalare anche la qualità della trasmissione che è un fiore all’occhiello di Rai Uno: i toni sono sempre sobri ed eleganti, e davvero si informa il pubblico. Verso una scontata riconferma anche il talk che prende la linea da Unomattina, vale a dire Storie Italiane di Eleonora Daniele. Anche la conduttrice veneta ha ottenuto buoni risultati in questa stagione. Dunque nel 2024/2025 l’ossatura della mattinata feriale dell’ammiraglia della tv di Stato non subirà cambiamenti.

Sempre con riferimento a Storie Italiane, se la vedrà nuovamente con Mattino Cinque. In questo caso c’è invece da capire se saranno riconfermati Federica Panicucci e Francesco Vecchi alla conduzione. A rischiare di più è la conduttrice che potrebbe essere dirottata verso altri progetti Mediaset. Nulla, però, è ancora stato deciso. Le riserve verranno sciolte a breve, anche perché luglio, mese in cui saranno presentati i nuovi palinsesti, non è lontano. Pure su Canale Cinque, comunque, non sono previste rivoluzioni per quel che riguarda la fascia mattutina. Tutto, grosso modo, dovrebbe ricalcare ciò che si è visto in questa stagione.