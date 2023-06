È sempre mezzogiorno, news: Eleonora Daniele sostituisce Clerici

Ecco come cambia la programmazione di Rai 1 dalla prossima settimana con Antonella Clerici che va in vacanza in anticipo

Novità per Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane, che andranno a coprire lo spazio vuoto che lascerà È sempre mezzogiorno. Ebbene Antonella Clerici verrà sostituita dalla sua collega. A dare questa anticipazione è TvBlog in esclusiva. Come già era stato rivelato nei giorni scorsi, il programma di Antonellina chiuderà in anticipo, una settimana prima del previsto. Nel corso della puntata andata in onda oggi su Rai 1, Clerici ha confermato tale indiscrezione dando così la notizia ufficiale sullo stop anticipato.

Pertanto, è ormai sicuro che È sempre mezzogiorno chiuderà questa stagione televisiva venerdì 9 giugno 2023. Tornerà in onda regolarmente con l’inizio della prossima stagione, a settembre, sempre su Rai 1. Proprio nei giorni scorsi Antonella Clerici, attraverso un’inaspettata battura, ha fatto intuire che nella prossima edizione del programma potrebbe non esserci lei al timone. Visti i cambiamenti che stanno avvenendo nelle trasmissioni della rete pubblica, l’intervento della conduttrice non sarebbe da sottovalutare.

Tornando a quanto accadrà nei prossimi giorni, da lunedì 12 a venerdì 16 giugno 2023 pare che ci sarà un allungamento di Storie Italiane. In questo modo, Eleonora Daniele andrebbe in onda col suo programma al posto di Antonella Clerici fino alle ore 12.30. Da questo orario in poi dovrebbe andare poi in onda Camper con Marcello Masi. Invece Camper in viaggio con Roberta Morise e Tinto dovrebbe iniziare lunedì 19 giugno.

Programmazione Rai estate 2023

Per quanto riguarda i programmi estivi Rai nel weekend occuperà lo spazio della mattina Weekly da sabato 24 giugno. La trasmissione prenderà così il posto di Unomattina in famiglia. Al timone ci saranno ancora Carolina Rey e Fabio Gallo. Concluderanno la stagione televisiva attuale, venerdì 30 giugno, i programmi di Rai 1 La vita in diretta e Oggi è un altro giorno. Stesso discorso vale per Ore 14 su Rai 2. Questi tre programmi andranno in ferie a fine giugno e dovrebbero tornare in onda nella prossima stagione televisiva, a settembre.

Lunedì 3 luglio dovrebbe dovrebbe iniziare Estate in diretta con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Domenica 18 giugno andrà in onda l’ultima puntata della stagione de L’Eredità e di Linea Verde. I loro rispettivi conduttori, Flavio Insinna e Beppe Convertini, pare non siano stati confermati per le prossime edizioni. Infine, venerdì 9 giugno andrà in onda l’ultima puntata di Viva Rai 2! di Fiorello.