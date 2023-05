L’Eredità, via Insinna: altro addio insolito, chi arriva al suo posto

Cambiamenti in vista per il palinsesto Rai: coinvolti Insinna e Pino Insegno. Per il conduttore de L’Eredità si valutano vari scenari.

Negli ultimi giorni si sta parlando dei possibili cambi nel palinsesto Rai, oltre al rinnovamento dei vertici a Viale Mazzini. Se per molti di questi si tratta di semplici indiscrezioni, uno viene dato per certo. Pino Insegno, amico della premier Meloni, dopo i tour elettorali e le visite a Palazzo Chigi, pare otterrà la conduzione de L’Eredità, oggi di Flavio Insinna. Secondo Dagospia, infatti, questo cambio alla conduzione dovrebbe concretizzarsi a partire dal 2024 (1 gennaio, per la precisione).

Insinna via da L’Eredità: quale futuro per il conduttore?

L’avventura in Rai di Flavio Insinna, tuttavia, non si chiuderebbe con l’addio al preserale, complici anche i buoni ascolti ottenuti negli anni. Probabilmente, per evitare polemiche, gli verranno offerte delle alternative e le ipotesi sono diverse. C’è chi pensa ad un possibile ritorno alla fiction, in virtù della sua nota carriera da attore, ma non sarebbe da escludere la conduzione di uno show in prima serata su Rai 1. Per quest’ultima ipotesi, si pensa ad un programma legato al mondo della televisione.

La decisione di sostituire Flavio Insinna è alquanto insolita. L’Eredità, al pari di Che Tempo Che Fa, macina ascolti eccellenti. Cambiare conduttore appare quindi una scelta non televisiva, bensì “politica”. Resta da capire quanto ci sia di vero in quella che, al momento, è una semplice indiscrezione che ancora non ha trovato conferme ufficiali.

Le novità, tuttavia, non finirebbero qui. Davide Maggio ha recentemente riportato il probabile addio di Daniela Ferolla alla conduzione di Linea Verde Life. Per l’ex Miss Italia, si prospetterebbe la guida di una striscia green a Unomattina, di circa mezz’ora. Quest’ultimo, quindi, allungherebbe la sua durata ad un’ora e mezza, con il Tg1 Mattina a farne le spese. Riconfermato, alla guida del programma mattutino, Massimiliano Ossini.

Palinsesto Rai: cambiamenti in vista per la fascia mattutina

La fascia mattutina del palinsesto Rai sembrerebbe, quindi, prossima a cambiamenti, anche in termini di collocazione dei programmi. Nonostante la possibile estensione di Unomattina, però, non dovrebbero esserci ulteriori novità all’orizzonte. Viva Rai 2, qualora venisse effettivamente confermato, rimarrebbe ad occupare la sua consueta fascia nel palinsesto.

Rimane da capire chi prenderà il posto lasciato vacante da Ferolla a Linea Verde Life. Le indiscrezioni parlano di Elisa Isoardi, ma in lizza non ci sarebbe solo l’ex compagna di Matteo Salvini. Sembra, infatti, che Monica Caradonna possa essere la diretta concorrente della Isoardi. Già inviata di Camper e conduttrice di Linea Verde Discovery, Caradonna sarebbe in pole position per assicurarsi il posto alla guida di Linea Verde Life. In attesa di maggiori dettagli (e conferme), le indiscrezioni lasciano intravedere interessanti novità nel futuro del palinsesto Rai.