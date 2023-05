Fiorello resta o no in Rai ‘Meloni’? Parlano i vertici di Viale Mazzini

Per un Fabio Fazio che va, c’è un Fiorello che resta. Almeno così sembra. La puntata odierna di Viva Rai 2, programma mattutino condotto dallo showman siciliano, ha visto l’intervento dell’AD Rai Roberto Sergio tramite messaggio Whatsapp, il quale ha voluto rassicurarlo sul suo futuro a Viale Mazzini.

Fiorello provoca: il riferimento allo sciopero Rai

Tutto è partito da un commento di Fiorello riguardo lo sciopero dei lavoratori Rai previsto per il 26 maggio, successivamente revocato a seguito del colloquio avuto tra il nuovo Amministratore Delegato e i sindacati. Il conduttore ha voluto stuzzicare Roberto Sergio durante la trasmissione, chiamandolo in causa:

“Ma le manterrà le promesse? Roberto, o Sergio, le manterrai queste promesse? Se hai il coraggio, chiamami in diretta… Se non mi chiami è finita! Andiamo tutti a Discovery!“.

Questa la “provocazione” di Fiorello prima di mandare in onda il Golden Minute, lo spazio tra i più amati da Rai Pubblicità. Non si fermano i riferimenti a Discovery, sempre più presenti nei discorsi di Fiorello da quando è noto il passaggio di Fazio su Nove. Non mancano, inoltre, riferimenti ben poco velati sui cachet più alti, rispetto a quelli Rai, nel canale di proprietà di Warner Bros. L’impressione è che nel sottotesto di questi riferimenti si nasconda qualcosa di più di una semplice provocazione.

Sergio risponde: “Tu rimarrai in Rai con tutti noi”

Concluso il Golden Minute, si rientra dal nero. Fiorello stupisce tutti, mostrando il messaggio appena ricevuto dall’AD: “Spiritosone. Sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poteri rispettare. E tu rimarrai in Rai con tutti noi” scrive Roberto Sergio su Whatsapp.

Arriva quindi una rassicurazione da parte dell’AD per lo showman di Viva Rai 2, presumibilmente estendibile a tutta la squadra che lavora con lui al programma mattutino. Rassicurazione che ha anche un certo peso, se si considera che l’odierna stagione di Viva Rai 2 è agli sgoccioli. L’ultima puntata è fissata per venerdì 9 giugno e il pubblico spera di rivederlo anche il prossimo autunno. La sveglia con il varietà di Fiorello è diventata, per molti, una piacevole abitudine che sperano di poter continuare anche in futuro.

La puntata odierna di Viva Rai 2 si chiude con un cliffhanger, cercato e ottenuto da Fiorello, per il Golden Minute. Un finale che sa di rassicurazione sia per lo showman che per il pubblico amante del programma. In attesa di conferme ufficiali, sarà interessante osservare se ci saranno nuove “frecciatine” da parte di Fiorello alla dirigenza Rai e come questa risponderà.