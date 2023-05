Rai meloniana, Antonella Clerici fuori? La stoccata fa da presagio

Anche Antonella Clerici sarà fuori dalla nuova Rai meloniana? Col governo di Giorgia Meloni la TV di Stato sta subendo una grande rivoluzione, che sta lasciando un po’ tutti di sasso e che sta generando non poche polemiche. Ecco che in queste ore, in diretta televisiva, la nota conduttrice di È Sempre Mezzogiorno si lascia andare a una stoccata che sembra proprio anticipare la sua uscita di scena. Impossibile non pensare, soprattutto in queste ore così calde per la nuova Rai, che non sia così.

Tutto accade in diretta quando un’assistente del programma televisivo di Rai 1 entra in studio perché si accorge di un pezzo di pavimento staccato. A questo punto, la Clerici interrompe la trasmissione e si avvicina alla donna. Il momento è caratterizzato da una frecciata della padrona di casa: “Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa”. Questo per far capire che con il suo programma tende a far vedere tutto ciò che accade senza nascondere nulla e non solo.

Infatti, tra le sue parole sembra chiaro che ci sia una stoccata nei confronti della Rai. Con quel “infatti ci cacceranno” pare che Antonella Clerici voglia anticipare ai telespettatori che a breve anche lei uscirà dalla scena della TV pubblica. E questo sarebbe un duro colpo per il pubblico. Da diversi anni la conduttrice è un volto presente nelle case degli italiani, a cui i telespettatori sono molto affezionati.

Durante questa stagione televisiva, Clerici è stata al centro anche di altri programmi. Il pubblico l’ha vista al timone di The Voice Senior e Kids. Perderla sarebbe un altro duro colpo, dopo quello legato a Fabio Fazio. L’addio del conduttore e del suo Che Tempo che Fa ancora oggi fa parlare e sembra aver dato il via a una serie di uscite di scena. Nel frattempo, si parla anche dell’uscita di scena di Serena Bortone.

È di oggi la notizia sulle dimissioni di un altro volto noto dell’emittente pubblica. Si tratta di Lucia Annunziata, la quale ha deciso di comunicare il suo addio alla Rai attraverso una mail a Roberto Sergio (nuovo amministratore delegato), a Giampalo Rossi (direttore generale) e a Paolo Corsini (nuovo responsabile della sezione Approfondimento).

Rai meloniana: tra le nomine solo uomini, per le donne non c’è posto

La nuova Rai meloniana è ufficiale. C’è il via libera del Consiglio di amministrazione per il pacchetto proposto da Roberto Sergio, il nuovo amministratore delegato. Il nuovo direttore del Tg1 sarà Gian Marco Chiocci, che lascia così l’agenzia di stampa AdnKronos. Il Tg2 sarà, invece, guidato dal giornalista Antonio Preziosi. Al Tg3 resta Mario Orfeo. Dunque tutte le indiscrezioni dei giorni scorsi al riguardo sono state confermate. Nel frattempo, viene nominato direttore di Rai Sport Jacopo Volpi.