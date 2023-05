Lucia Annunziata via dalla Rai: la drastica scelta e la spiegazione

La Rai è sempre più nell’occhio del ciclone. Poche ore fa, l’Ansa ha annunciato le dimissioni di Lucia Annunziata, conduttrice del programma Mezz’ora in più. Il motivo, scrive lei in una lettera ai vertici di Viale Mazzini, sarebbe da ricercarsi nella non condivisione, nel modo più assoluto, dell’operato svolto dall’attuale governo:

“Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità di intervento della Rai“.

La lettera al Cda

Queste le parole che Lucia Annunziata utilizza per motivare la sua scelta, apparentemente irreversibile. Sembrerebbero non esserci, stando a quanto scrive, le condizioni per procedere con la collaborazione tra lei e la Rai. Annunziata ha comunicato il suo addio all’emittente pubblica tramite lettera rivolta all’Ad Roberto Sergio, al Dg Giampaolo Rossi e al responsabile dell’Approfondimento Paolo Corsini. Quest’ultimo, tra l’altro, è stato nominato proprio oggi dal Consiglio di Amministrazione Rai.

Annunziata, come detto in apertura, conduceva Mezz’ora in più, programma di attualità politica in onda su Rai 3, insieme ad Antonio di Bella. Quest’ultimo è in uscita dall’incarico della Direzione Approfondimento, ma negli anni ha preso più volte parte al programma e stretto un saldo rapporto con Annunziata.

Le nuove nomine del Cda Rai: Tanti cambiamenti

La spiazzante notizia arriva nel giorno in cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il pacchetto nomine, proposto dall’Ad Roberto Sergio, per le direzioni di testate e generi. A Gian Marco Chiocci spetterà la direzione del TG1, mentre ad Antonio Preziosi il TG2. Confermato, invece, Mario Orfeo al TG3. Paolo Petracca verrà incaricato della direzione di Rai News.

La Rai perde un altro importante volto, dopo quello di Fabio Fazio. Lucia Annunziata aveva iniziato la sua carriera in Rai nel 1995, approdando con il programma Linea 3 sulla terza rete. Fu, in seguito, direttrice del TG3, dal 1996 al 1998, mentre tra il 2003 e il 2004 arrivò a ricoprire l’incarico di Presidente della Rai. Fu la seconda donna, dopo Letizia Moratti, ad avere tale nomina.

Lucia Annunziata lascia la Rai dopo un’ importante parte di carriera a Viale Mazzini. Troppa la distanza, come detto da lei stessa, con l’operato del nuovo governo, al punto tale da spingere la conduttrice di Mezz’ora in più a rassegnare le dimissioni. Resta da capire se Annunziata terminerà la stagione televisiva corrente o se, già da ora, lascerà il suo incarico alla guida del programma.