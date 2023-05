La notizia circolava da giorni in via ufficiosa, ora ha trovato l’ufficialità. Fabio Fazio è fuori dalla Rai. Lui stesso lo ha confermato, come riferisce il quotidiano La Repubblica. Chi si aspettava una polemica è rimasto a bocca asciutta. Il giornalista ha semplicemente chiosato un laconico “è andata così”, prima di ringraziare l’azienda dove è nato e cresciuto professionalmente. Chiuso il capitolo in Rai, ne aprirà uno nuovo, sul canale Nove (Discovery), con cui ha firmato un contratto di 4 anni. Che Tempo Che Fa, dunque, non abbasserà la saracinesca ma traslocherà. E naturalmente a spostarsi sarà tutto il gruppo di lavoro che ha collaborato con Fazio per anni, compresa Luciana Littizzetto, con la quale il conduttore ligure forma una delle coppie meglio assortite della tv italiana.

Perché Fazio ha lasciato la Rai

Negli ultimi anni più volte Fazio è stato sul punto di lasciare la Tv di Stato. A più riprese si è ritrovato a doversi difendere dagli attacchi della politica, in particolar modo da quelli degli esponenti di destra e centrodestra. Si arriva alla stagione 2022/2023: ai piani alti si è dovuto decidere se rinnovare o meno il contratto del savonese. Per mesi la scelta è stata messa in ghiaccio, con l’amministrato delegato Carlo Fuortes – che ha presentato le dimissioni di recente – che ha preferito non risolvere la situazione, lasciando l’incombenza alla nuova governance, designata dalla maggioranza dell’esecutivo Meloni. Quella stessa governance che, segreto di pulcinella, non ha mai simpatizzato per Fazio.

Il conduttore di Che Tempo Che Fa ha preferito risolvere da sé l’impasse, cedendo al corteggiamento di Discovery che da anni tentava di portarlo su Nove. Ora ce l’ha fatta. Fazio raggiungerà il suo conterraneo Maurizio Crozza e si cimenterà in un nuovo viaggio televisivo, supportato, come prima accennato, dalla sua mitica spalla, ‘Lucianina’, e dai suoi collaboratori più fidati.

Da segnalare che la fine del rapporto con la Rai, evidentemente, non è da attribuire al non successo di CTCF, che, nonostante i vari spostamenti di palinsesto di questi anni (è transitato su tutti e tre i canali Rai), ha sempre garantito un ottimo share. Ma a volte non basta neppure confezionare un prodotto di qualità e di successo. Quando subentrano altre dinamiche sotterranee, come a dire politiche, l’Auditel passa in secondo piano.

Il comunicato ufficiale di Discovery

Così Alessandro Araimo di GM Italy & Iberia di Warner Bros Discovery: