Mancano solamente due puntate di Che tempo che Fa e Fabio Fazio dirà addio alla Rai dopo ben 40 anni nell’azienda. Il conduttore (insieme alla sua spalla Luciana Littizzetto) lascia un vuoto non indifferente, considerando gli ascolti e il grande riscontro che aveva il suo talk show sulla rete. Per questo, trovare un degno sostituto non sarà sicuramente un lavoro facile. Si era mormorato nei giorni scorsi di un’entrata in scena di Nicola Porro, giornalista e conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4. Tuttavia, pare che la nuova dirigenza Rai abbia un altro nome in mente. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, si starebbe pensando di puntare su Alessandro Cattelan.

Dunque, i piani alti di ‘Mamma Rai‘ devono trovare il più presto possibile un sostituto che possa essere all’altezza di Fabio Fazio e lo showman piemontese sembrerebbe essere il volto adatto a ricoprire tale ruolo. Certo è che il format non è sicuramente nuovo per Cattelan: da anni conduce il suo personale talk show, anche se nettamente più improntato sullo stile americano. Dopo il debutto su Sky Uno nel 2014, infatti, lo scorso anno è poi sbarcato nella seconda serata di Rai 2 con “Stasera c’è Cattelan“,ottenendo un discreto successo. Inoltre, grazie alla decennale esperienza alla guida di X Factor e ai diversi anni di gavetta a TRL, ha avuto modo di intervistare diverse star internazionali, come Dua Lipa e Robbie Williams.

Insomma, lo showman ha sicuramente tutte le carte in regola per prendere in mano un programma del genere, essendo ritenuto all’unanimità un fior fior di professionista. Tuttavia, dall’altra parte, le sue esperienze in Rai fino ad ora hanno raccolto ascolti tutt’altro che felici. Pensare che Cattelan, laddove dovesse davvero subentrare a Fazio, sia in grado di raccogliere un bacino di oltre due milioni di utenti, è alquanto difficile, per non dire quasi impossibile. Il motivo? Cattelan, che si ripete è un conduttore con la C maiuscola, non ha forse il profilo adatto per intrattenere il pubblico generalista di ‘Mamma Rai’. Ma mai dire mai, tutto è possibile, recita un adagio. Al momento, però, i freddi numeri dicono che, se si dovesse concretizzare l’operazione Cattelan al posto di Fazio, le possibilità che si vada incontro ad un flop sono parecchio alte.

Fabio Fazio fuori dalla Rai: ecco chi potrebbe sostituirlo

Ad ogni modo, l’ex conduttore di “X-Factor” non sarebbe l’unica alternativa possibile. Tra gli altri nomi presenti sulla scrivania del neo – ad della Rai, Roberto Sergio, ci sarebbero Massimo Giletti e Paolo Bonolis. Tuttavia, per entrambi, le probabilità concrete di un ritorno in Rai non sono molte. Per quanto riguarda Giletti, si dice che il suo nome non sia considerato il più adatto in zona Forza Italia. Non è chiaro se ciò sia legato alle sue inchieste sulle questioni giudiziarie legate alla mafia e alle allusioni fatte dal pentito Salvatore Baiardo su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, che sono attualmente sotto investigazione a Firenze.

A Bonolis, invece, non mancano sicuramente i consensi, persino da parte della “nuova Rai”. Il conduttore, però, è ancorato a Mediaset e solamente un contratto a dir poco eccezionale potrebbe portare via uno dei volti principali di tale azienda. Niente da fare per Nicola Porro, il cui profilo non sarebbe il più idoneo per condurre un programma più pacato e tranquillo come quello lasciato da Fazio. Ad ogni modo, però, sbarcherebbe comunque in Rai per una prima serata.