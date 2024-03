Massimo Giletti torna in Rai: arriva la firma del contratto

Il conduttore dopo aver perso il suo posto a La 7, cacciato improvvisamente, è stato riaccolto in Rai. Oggi la firma del contratto che lo legherà di nuovo all’azienda per “diversi progetti“.

Avevamo rivisto Massimo Giletti con La tv fa 70, l’evento su Rai 1 per celebrarne i 70 anni che inspiegabilmente era stato affidato a lui. Ciò che in molti avevano sospettato ad oggi trova conferma. Quello è stato il primo passo per sancire il ritorno in azienda del conduttore. L’ad Roberto Sergio ha ammesso di esserne molto contento e lo ha scritto in una nota con Giampaolo Rossi: “Siamo molto soddisfatti di riaccogliere uno dei volti più influenti della televisione italiana. Bentornato, Massimo, in quella che è stata per tanti anni la tua casa“.

Sembra infatti che l’azienda abbia per lui in serbo una serie di progetti. Già qualche mese fa si mormorava il fatto che Massimo avrebbe firmato un contratto di cinque mesi e che poi si sarebbe visto il da farsi. Non è stato confermata per ora la durata ma certamente è più lunga, dato che si parla di “più progetti“.

Giletti è molto contento, soprattutto dopo la delusione avuta con Il Cairo. A Gente aveva raccontato di esserci rimasto male per com’era stato cacciato senza alcuna spiegazione. Seppur oggi c’è un questione giudiziaria in corso, Massimo avrebbe preferito che la decisione presa gli venisse comunicata personalmente, avendo un rapporto molto stretto con Urbano Cairo, l’editore.

Le voci di corridoio di qualche mese fa

Ad agosto sembrava che Non è l’Arena avesse ancora un futuro davanti e che il conduttore avesse rifiutato sia proposte in Rai che in Mediaset. Poi non è andata così. Giletti è stato estromesso improvvisamente dalla rete ed ha cercato in tutti i modi di fare ritorno in Rai.

Roberto Sergio si è dimostrato sin da subito favorevole a ciò, tanto che già ad ottobre aveva scritto una nota per spiegare che ci fossero delle trattative in corso. Tanto che anche Fiorello aveva invitato il conduttore a Viva Rai 2 per parlarne.

Poi l’annuncio che Massimo avrebbe condotto la Tv fa 70 e quindi è stato chiaro che il ritorno di Giletti fosse imminente. Poco fa la notizia della firma del contratto. Inizia oggi un nuovo e inatteso percorso professionale del conduttore.