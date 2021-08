Massimo Giletti resta a La 7 ma Non è l’Arena cambia giorno

Nessun passaggio in Rai o Mediaset come si sussurrava di recente: Massimo Giletti resta a La 7. A confermarlo il sempre informato Tv Blog. In questi giorni il giornalista e conduttore rinnoverà il contratto che lo lega alla rete di Urbano Cairo, dove è approdato nel 2017.

A partire da settembre ci saranno però delle grosse novità per quanto riguarda Non è l’Arena. Massimo Giletti sarebbe in procinto di lasciare la domenica sera per un appuntamento infrasettimanale. Il programma dovrebbe andare in onda il mercoledì sera con una durata inferiore di 45 minuti.

La trasmissione dovrebbe vedersela con formati importanti quali Chi l’ha visto? su Rai Tre e Zona Bianca su Rete 4. Senza dimenticare Porta a porta di Bruno Vespa, confermato nella seconda serata di Rai Uno. Quella di Non è l’Arena non sarebbe l’unica novità su La 7 da settembre.

Le altre novità di La 7

Mentre Non è l’Arena di Massimo Giletti dovrebbe lasciare il weekend il programma In Onda, condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio, dovrebbe proseguire per tutta la prossima stagione al sabato e alla domenica in access prime time. Addio, dunque, alla puntata del sabato di Otto e mezzo di Lilli Gruber.

La scelta di Alessia Marcuzzi

Intanto, stando a quanto riporta Dagospia di Roberto D’Agostino, Alessia Marcuzzi avrebbe rifiutato la proposta di La 7 dopo l’addio a Mediaset. La rete di Urbano Cairo avrebbe proposto alla bionda conduttrice una nuova trasmissione nel preserale per trainare il tg di Enrico Mentana.

Una sfida forse troppo complicata per La Pinella, che avrebbe rifiutato tale invito in attesa di tempi migliori e occasioni decisamente più nelle sue corde. In questo periodo la 48enne starebbe ricevendo delle interessanti offerte anche dalla Rai. Si parla di un coinvolgimento a Ballando con le Stelle e al Festival di Sanremo.

Alessia Marcuzzi potrebbe affiancare Amadeus, alla sua terza conduzione dopo le ottime performance del 2020 e del 2021. In più sembra che l’ex compagna di Francesco Facchinetti sia pronta a darsi da fare come autrice e produttrice.