Tim Summer Hits, news: Delogu affiancata da un super big Rai

Una delle trasmissioni estive che più ha appassionato il pubblico di Rai Due negli ultimi anni è stata ‘promossa’ e vedrà un ingresso prestigiosissimo alla conduzione. Stiamo parlando di Tim Summer Hits che verrà dirottato sulla rete ammiraglia della tv di Stato. A riferirlo è Fq Magazine, che spiega che il programma, quest’estate, andrà in onda su Rai Uno. Non solo: a timonare la kermesse, al fianco del punto fermo Andrea Delogu, sarà piazzato nientepopodimeno che Carlo Conti.

Di recente sono trapelate diverse indiscrezioni a proposito di chi avrebbe dato manforte alla conduttrice. Si è parlato di un ritorno di Stefano De Martino o in alternativa della riconferma di Nek. A un certo punto sembrava fatta invece per l’arruolamento di uno degli attori di Doc – Nelle Tue Mani, vale a dire Pierpaolo Spollon. Alla fine invece la guida del programma verrà affidata a Carlo Conti, una garanzia per quel che riguarda gli eventi musicali televisivi.

La Rai, nel decidere di far migrare il Tim Summer Hits 2024 sul canale principale, ha evidentemente ritenuto opportuno andare sul sicuro e non rischiare. Da qui l’idea di coinvolgere Conti che continua ad essere ultra impiegato dai dirigenti di Viale Mazzini. D’altra parte difficilmente il toscano fa buchi nell’acqua. E non è finita qui perché ‘Carletto’, salvo colpi di scena, dovrebbe essere colui che raccoglierà la pesantissima eredità del Festival di Sanremo ormai orfano di Amadeus, che, come è arcinoto, ha lasciato la guida del concorso canoro ligure e pure la Rai, accasandosi a Discovery (dalla prossima stagione lo si vedrà sul canale Nove).

Conti conosce benissimo l’apparato organizzativo del Festival e quello della Rai, oltre ad avere una solidissima cultura musicale. I suoi precedenti Sanremo non sono stati fenomenali come quelli condotti da Amedeo Sebastiani, ma non hanno comunque sfigurato, ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti. Ecco perché la governance di Viale Mazzini sarebbe decisa a puntare su di lui. Anche in questo caso vale il solito ragionamento: meglio andare sul sicuro ed evitare salti nel buio.