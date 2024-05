Isola voto 0, De Martino paperone 8, Goggi via dalla tv 10: pagellone

L’Isola dei Famosi, con il prime time in onda mercoledì 22 maggio, è sprofondata al 12% di share, peggior dato di sempre per il reality show. Banijay, la società che produce il programma, e Mediaset non ne hanno azzeccata una: cast da dimenticare, conduzione di Luxuria insufficiente e nessun tentativo di rinnovare il format. Risultato? Noia mortale e fuga del pubblico, voto zero!

Alessandro Cattelan e il pubblico Rai non si pigliano proprio. Il suo nuovo programma in prime time su Rai Due, Da vicino nessuno è normale, ha ottenuto un risicato 5.5% di share e 912mila utenti. Qual è il problema? Il problema è principalmente Cattelan medesimo che continua a parlare un linguaggio televisivo di nicchia, lontano dai gusti dei telespettatori Rai. Cambiare, o almeno tentare di farlo, sarebbe cosa gradita, voto 4!

Io Canto in salsa Family condotto da Michelle Hunziker è uno show, almeno a giudicare dall’esordio, privo di qualsivoglia sussulto. A regnare è la melassa. Al debutto in prime time su Canale 5, il talent ha raccolto 2.5 milioni di spettatori e il 16.9% di share. Non un flop, ma nemmeno un successo. Se l’innovazione è questa, siamo fritti. Voto 5!

Habemus sostituto di Amadeus per Sanremo 2025. La Rai ha puntato sull'”usato sicuro”, Carlo Conti. Per i tempi che corrono a Viale Mazzini, idea azzeccata quella di non inventarsi formule e conduzioni strambe. Voto 7!

Stefano De Martino e la Rai uniti per i prossimi 4 anni. Il golden boy della tv di Stato ha firmato un contratto che lo legherà all’emittente pubblica per un quadriennio. Nella prossima stagione farà il grande salto sull’ammiraglia, andando a condurre Affari Tuoi. Si mormora che percepirà un maxi stipendio, 2 milioni di euro l’anno. Dall’essere ‘il marito di’ all’essere uno dei conduttori più richiesti del piccolo schermo il passo è stato piuttosto rapido. Bravo, voto 8!

Uomini e Donne ha chiuso un’altra stagione facendo registrare lungo tutta la stagione ascolti ottimi e confermandosi leader di fascia indiscusso. Maria De Filippi non ne sbaglia una, chapeau. Voto 9!

C’è chi per andare in tv fa carte false e spintona a più non posso, a volte anche calpestando gli altri. E chi invece decide di fermarsi perché, prima di tutto, ci sono gli affetti cari a cui dedicare tempo. Loretta Goggi fa parte della seconda categoria: ha annunciato che dopo 13 anni da giurata a Tale e Quale lascerà lo show per trascorrere tempo con la famiglia. Voto 10!