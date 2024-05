Ascolti tv 20/5-Marconi, Io Canto, Cattelan: un trionfo e due batoste

Serata di novità assolute. Parte bene la fiction Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo (Rai Uno) che ha vinto agevolmente con 3.4 milioni di utenti raggiunti (19.4% di share). Io Canto Family (Canale Cinque), invece, ha deluso, intrattenendo soltanto 2.5 milioni di telespettatori (16.9%). Il pericolo è che svanito l’effetto novità del debutto i dati scendano ancor più. Male anche il nuovo show di Alessandro Cattelan: Da vicino nessuno è normale (Rai Due) ha totalizzato 912mila spettatori (5.5%). Per capire il flop, basti pensare che la scorsa settimana, sul medesimo canale, STEP ha coinvolto ben 700mila utenti in più. E basti pensare che ieri il film della concorrenza Io sono vendetta (Italia Uno) ne ha avuti 400 mila in più, venendo visto da 1.3 milioni di persone.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 20 maggio 2024:

Canale 5: Io Canto Family ha raccolto 2.491.000 spettatori (16.9% di share);

Rai Uno: Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo ha totalizzato 3.443.000 spettatori (19.4%);

Rai Due: Da Vicino Nessuno è Normale ha avuto 912.000 spettatori (5.5%);

Italia 1: Io Sono Vendetta ha fatto compagnia a 1.341.000 spettatori (7%);

Rai Tre: Far West ha coinvolto 779.000 spettatori (4.7%);

Rete 4: Quarta Repubblica ha raggiunto 611.000 spettatori (4.2%);

La7: 100 minuti ha convinto 602.000 spettatori (3.4%);

Tv8: GialappaShow ha ottenuto 778.000 spettatori (4.6%);

Nove: Cash or Trash – Speciale Prime Time ha conquistato 456.000 spettatori (2.5%).

Ascolti tv lunedì 20 maggio 2024: preserale e access prime time

Solito dominio di Affari Tuoi e de L’Eredità. Striscia la Notizia finisce sotto i 3 milioni, La ruota della Fortuna si difende bene. Riparte bene su Real Time Case a Prima Vista.

Rai Uno: Cinque Minuti ha interessato 4.430.000 utenti (22.8%);

Rai Uno: Affari Tuoi ha intrattenuto 5.389.000 spettatori (26%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 2.985.000 persone (14.4%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.930.000 spettatori (24.2%) nella prima parte e nella seconda da 4.062.000 spettatori (26.5%);

Canale 5: Gira La Ruota della Fortuna ha ottenuto 2.124.000 telespettatori (19.4%) nella prima parte e ne ha avuti 3.074.000 (21.5%) nella seconda;

Real Time: Casa a Prima Vista ha avuto 604.000 spettatori (3%).

Ascolti tv lunedì 20 maggio 2024: il pomeriggio

Exploit de La volta buona che vola al 18.3% di share.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.850.000 spettatori (18.3% di share);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore 2 ha intrattenuto 1.033.000 spettatori (13.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.015.000 spettatori (21.8%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.426.000 telespettatori (19.2%);

Canale 5: Endless Love ha conquistato 2.334.000 telespettatori (20.2%);

Canale 5: Uomini e Donne ha interessato 2.630.000 spettatori (26.8%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.536.000 spettatori (20.3%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.273.000 spettatori (16.2%) nella prima parte, di 1.299.000 utenti (14.4%) nella seconda e di 1.390.000 persone (13.7%) nei saluti finali.

Ascolti tv della mattina di lunedì 20 maggio