TvTalk, spunta la sostituta di Massimo Bernardini: nome e dettagli

Massimo Bernardini, dopo 22 anni, lascerà la conduzione di Tv Talk, storico programma di Rai Tre in onda al sabato pomeriggio. La notizia, in circolo da settimane, è stata confermata dallo stesso giornalista di recente che ha spiegato che il 25 maggio 2024, giorno dell’ultima puntata dell’edizione in corso della trasmissione, sarà la sua ultima volta al timone dello show che analizza in modo meticoloso e tecnico la settimana televisiva del piccolo schermo italiano. La vicenda dell’addio di Bernardini ha immediatamente aperto la questione relativa a chi prenderà il suo posto, che fa gola a molti.

Tv Talk è un prodotto storico e prestigioso della Rai. Il ruolo lasciato libero da Bernardini è alquanto ambito. Il magazine Oggi, con un articolo a firma del giornalista Alberto Dandolo, esperto di retroscena televisivi, fa sapere che in pole position per rimpiazzare il giornalista ci sarebbe l’ottima Mia Ceran. La conduttrice, che ha un profilo professionale di tutto rispetto, godrebbe, a detta sempre del settimanale diretto da Carlo Verdelli, della stima dell’attuale dirigenza di Viale Mazzini. Dall’altro lato una decisione definitiva sul rimpiazzo non sarebbe ancora stata presa dai vertici della tv pubblica che starebbero anche vagliando dei profili di giornaliste del Tg Uno e del Tg Tre.

Mia Ceran è reduce da alcune esperienze professionali tutt’altro che entusiasmanti. Tv Talk, laddove dovesse andare in porto il suo ingaggio, potrebbe essere il perfetto trampolino di rilancio, essendo un programma rodatissimo e con uno zoccolo duro di telespettatori affezionati. Tornando alle sue ultime apparizioni professionali, è stata protagonista a Quelli che il lunedì (Rai 2, 2021) e nel programma Nei tuoi panni (Rai 2, 2022-2023). Entrambi i progetti non hanno raccolto i risultati sperati e sono stati archiviati.

Perché Massimo Bernardini lascia Tv Talk

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, il giornalista ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare il programma. In particolare ha sottolineato che ha già raggiunto la pensione e che ritiene giusto lasciare spazio ai giovani. Inoltre ha rimarcato che pensa che sia un’ottima idea quella di salutare tutti quando uno show sta andando bene (Tv Talk in effetti, anche quest’anno, ha avuto un ottimo riscontro in termini di Auditel).