Bernardini, “sì, lascio TvTalk”: tweet al vetriolo di Benedetta Parodi

Tv Talk cambierà guida dalla prossima stagione. Massimo Bernardini non sarà più al timone della storica trasmissione di Rai Tre. Lui stesso ha confermato le indiscrezioni circolate sul suo conto a proposito dell’addio al programma. Intervistato dal Corriere della Sera, il giornalista ha spiegato che la decisione di lasciare il progetto è stata sua, fornendo anche le motivazioni che l’hanno spinto a dire stop.

Un’avventura, quella del conduttore, che si chiuderà dopo ben 22 anni. Il 25 maggio sarà l’ultima puntata che vedrà Bernardini al timone. Così il giornalista ha ricordato le tappe di Tv Talk:

“La prima stagione de “Il grande talk” (titolo che rivendico), nel 2001, fu l’unica ad andare in onda solo su Sat 2000, televisione di proprietà della Cei. Dalla seconda stagione proposi l’alleanza fra Sat 2000 e la Raieducational di Giovanni Minoli, che lo metteva in onda in “prima visione” alle 07:00 del sabato su Raitre. Quindi siamo in onda su Raitre, prima con quel format e poi negli ultimi 18 anni con Tv Talk. Secondo me la Cei sbagliò a rompere l’alleanza con la Rai di Minoli (cui personalmente e come squadra dobbiamo tutto, in termini di “svezzamento” alla tv)”.

Quando si è trattato di spiegare i motivi della scelta di fermarsi, Bernardini ha raccontato che ha deciso di interrompere il viaggio professionale con la sua “creatura” innanzitutto perché a luglio compirà 69 anni: “Da quando ne ho 67 sono pensionato. Poi perché sono convinto che lasciare un programma al massimo del successo, e non quando comincia a traballare, sia la cosa più giusta da fare”. Inoltre ha aggiunto che sente che è doveroso, per quelli della sua generazione, “passare la mano a quelli più giovani”.

Cosa farà dopo? La vita del pensionato? No. Bernardini ha riferito che ha intenzione di prendersi una pausa, ma che resterà a disposizione e si rimetterà al lavoro, laddove qualcuno, in Rai o altrove, sarà disposto ad ascoltare alcuni progetti editoriali e audiovisivi, quantitativamente meno impegnativi, che da tempo ha nel cassetto. “Se invece non succederà niente vorrà dire che sarà venuto il momento di ritirarmi “a vita privata””.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, già l’anno scorso il giornalista aveva intenzione di mollare. Sono però intervenuti i vertici Rai che sono riusciti a convincerlo a restare. Adesso, invece, ha deciso di fermarsi definitivamente: “”Tv Talk” ovviamente continuerà — ha spiegato Bernardini — i dirigenti Rai stanno pensando al futuro del programma. Chi mi sostituirà? Non ne ho idea. Mi piacerebbe fosse una donna, una giovane conduttrice più brava di me, che mantenesse qualcosa della mia passione giornalistica . E che il talk restasse a Milano, visto che è nato qui. Trattasi naturalmente di consigli non richiesti”.

L’uscita a sorpresa di Benedetta Parodi: il tweet al veleno (poi cancellato)

A proposito dell’addio di Bernardini a Tv Talk, nella giornata di sabato 20 aprile, è avvenuto un fatto alquanto curioso e inaspettato. Benedetta Parodi, su Twitter o X (che dir si voglia), ha captato un ‘cinguettio’ che riportava dell’addio del giornalista al programma. A sorpresa ha commentato: “Così forse mi inviteranno”. Il tweet ha subito catturato l’attenzione di alcuni utenti che hanno chiesto spiegazioni alla conduttrice, la quale, però, ha poi deciso di rimuovere il suo intervento non proprio galante. Si ricorda che nella puntata del talk di sabato 20 aprile sono stati ospiti, per parlare di Pechino Express, il marito e la figlia della Parodi, Fabio Caressa ed Eleonora. Forse Benedetta si aspettava a sua volta di essere invitata? Chissà, mistero.