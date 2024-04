Tv Talk, altro addio ‘big’ in Rai: via Bernardini, timori per il sostituto

Si profila un altro cambio di guardia sorprendente in Rai. La storica trasmissione del sabato pomeriggio del terzo canale dell’emittente pubblica, Tv Talk, dalla prossima stagione non dovrebbe essere più condotta dal giornalista Massimo Bernardini. Questo almeno è ciò che assicura Dagospia che riferisce che al temine dell’edizione in corso del programma, il conduttore abbandonerà il progetto.

In particolare, il portale diretto da Roberto D’Agostino, tra l’altro il primo a lanciare lo scoop sull’addio di Amadeus alla Rai, scrive che, salvo colpi di scena nelle prossime settimane, Massimo Bernardini non condurrà la prossima edizione di Tv Talk. Il programma è stato ideato nel 2001 dallo stesso Bernardini ed è andato in onda prima sull’emittente cattolica Sat2000 con il titolo “Il Grande Talk” e dall’anno successivo è stato realizzato in collaborazione con Rai Educational. Dal 2005 viene trasmesso su Rai Tre.

Tv Talk è uno dei programmi più apprezzati dalla critica del piccolo schermo ed ha sempre ottenuto buoni dati di ascolto. Nel 2013 ha vinto il Premio Regia Televisiva categoria Top 10 mentre nel 2020 si è aggiudicato il Premio Flaiano per il miglior programma televisivo. Il volto simbolo del rotocalco è appunto quello di Bernardini, che compirà 69 anni il prossimo luglio.

Dagospia non ha rivelato i dettagli del possibile addio del giornalista, ma ha fatto sapere che la Rai ha più di una preoccupazione per la scelta del sostituto. D’altra parte trovare un volto azzeccato per rimpiazzare un personaggio simbolo di una trasmissione è sempre un’operazione parecchio complessa e difficile.

Per i dirigenti di Viale Mazzini è un periodo alquanto delicato quello attuale. Ci sono da mettere anche una serie di toppe per coprire i buchi lasciati da Amadeus, re di Mida degli ascolti dell’access prime time nonché demiurgo degli ultimi 5 Festival di Sanremo che hanno sgretolato una serie di record di ascolti non indifferenti. A ciò si aggiunge il nodo relativo alla permanenza di Fiorello o meno a VivaRaiDue!. Lo showman siciliano ha ribadito di non avere padroni e non ha ancora scelto le riserve su ciò che farà la prossima stagione.