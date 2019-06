Bitter Sweet, anticipazioni dal 24 al 28 giugno: Ferit in pericolo, il segreto di Hakan

Anticipazioni settimanali Bitter Sweet, colpi di scena nella soap opera turca

Settimana di grandi scoperte, la prossima, per gli appassionati di Bitter Sweet: dal 24 al 28 infatti i telespettatori scopriranno moltissime cose sul passato di Demet e Ferit, e avranno la conferma della cattiveria di Hakan che ordinerà al suo scagnozzo Bekir di uccidere anche il manager. “Anche”? Sì, avete letto bene: come vi abbiamo già anticipato, l’omicidio che ha sconvolto la vita di Bulut e di tutti i protagonisti della serie è stato organizzato proprio dal compagno dell’altrettanto perfida Demet. Ma procediamo con ordine perché abbiamo parecchie cose da dirvi sulle prossime puntate di Bitter Sweet. Tenetevi forte!

Bitter Sweet, anticipazioni dal 24 al 28 giugno: il malore di Nazli

Nel corso della prossima settimana vedremo Nazli temere per le sorti della sorella Asuman dopo il tradimento che ha sconvolto la sua vita e cambiato completamente il loro rapporto: il fatto che abbia scattato una foto al documento custodito da Ferit ha stravolto gli equilibri quotidiani e creato molti problemi alla cuoca aspirante ristoratrice. A un certo punto della settimana infatti la si vedrà ascoltare Ferit parlare con i suoi collaboratori e dire che dalla foto ricevuta è possibile risalire al modello di smartphone con cui il documento è stato riprodotto: questo causerà un malore alla ragazza che per fortuna si riprenderà subito. Sappiate comunque che a luglio la situazione si complicherà ancora di più perché Nazli ruberà una lettera importantissima per Ferit e arriverà persino a baciarlo senza confessargli il tradimento di Asuman (trovate qui il video).

Anticipazioni Bitter Sweet prossime puntate, l’omicidio di Hakan

Le puntate della prossima settimana di Bitter Sweet si concentreranno anche sul rapporto che si svilupperà tra Demet e Ferit: i due si incontreranno e si capirà molto di più sulla loro relazione, e anche sulla gelosia di Hakan che infatti dopo averli visti insieme ordinerà al suo scagnozzo di far fare a Ferit la stessa fine che ha fatto fare ai genitori di Bulut. Trovate qui tutte le anticipazioni perché c’è un solo motivo per cui non succederà niente del genere, non per il momento almeno, e questo motivo porta proprio il nome di Demet. Succederà anche un’altra cosa che manderà su tutte le furie Hakan: Ferit mostrerà a Deniz la macchina in cui sono morti Zeynep e Demir, i genitori di Bulut, e questo farà preoccupare non poco il compagno di Demet perché è chiaro che tenere custodita nella holding una vettura del genere significa continuare a tenere alti i sospetti sul decesso dei due. Ultimo avvenimento della settimana: un incidente per Bulut che preoccuperà tantissimo sia Nazli sia Ferit ma che per fortuna si rivelerà essere qualcosa da poco. Trovate qui tutte le altre anticipazioni su Bitter Sweet.