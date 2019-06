Bitter Sweet, Ferit in pericolo di vita: Hakan ne ordina l’uccisione, le anticipazioni

Ferit rischia la vita a Bitter Sweet, le ultime anticipazioni dalla Turchia

Le anticipazioni turche su Bitter Sweet sono a prova di bomba e hanno come protagonisti Ferit e Hakan, questa volta non per l’affido di Bulut ma per questioni ancor più serie che metteranno a rischio la vita del manager di cui Nazli è follemente innamorata; dalla Turchia apprendiamo che Ferit e Demet saranno beccati da Hakan a parlare tra loro in solitudine, e questo darà molto fastidio al marito della donna che proprio in quel momento deciderà di vendicarsi. Sono tante le umiliazioni che Hakan ha dovuto subire, soprattutto in ambito lavorativo, e pare che l’uomo sia disposto a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo che è quello di togliere di mezzo Ferit. Facciamo un breve riassunto prima di parlarvi di cose che accadranno tra molto tempo perché altrimenti vi risulterà tutto difficile da comprendere.

Anticipazioni Bitter Sweet: la gelosia di Hakan e il passato di Demet e Ferit

Fino a un certo punto della storia nessuno saprà che la morte dei genitori di Bulut in un incidente stradale è stata voluta da Hakan; lo vedremo tutti su Canale 5 quando l’uomo seguirà Ferit e Demet mentre passeggeranno e parleranno tra di loro dei tempi andati: Demet farà notare a Ferit che quello è il giorno in cui si sono scambiati l’anello di fidanzamento, e no, non è la prima volta che la donna cercherà un approccio con lui. Ma come? I due sono stati insieme? Sì, e vi abbiamo spiegato già tutto nel dettaglio in questo approfondimento. Come facciamo a sapere che Hakan vuole uccidere Ferit? Ve lo diciamo subito.

Bitter Sweet anticipazioni: Hakan ordina l’uccisione di Ferit

Nella scena in cui si vede l’uomo pedinare lo zio di Bulut e la sua ex Demet, a un certo punto, preso della gelosia, Hakan chiamerà il suo scagnozzo e gli ordinerà di far fare a Ferit la stessa fine che ha fatto fare ai genitori di Bulut che per questo ha rischiato grosso; con una sola scena quindi gli sceneggiatori ci hanno fatto capire che Hakan ha ucciso i genitori del nipote di Ferit e che ha intenzione di fare lo stesso con lui e Nazli. Se a tutto questo unite il piano diabolico di Demet avrete un quadro perfetto della situazione: questa è una coppia di miserabili che farà passare le pene dell’inferno sia a Nazli sia a Ferit. L’unico motivo per il quale Hakan non ucciderà il suo rivale porta proprio il nome di Demet che, forse ancora innamorata del ragazzo, fermerà il suo compagno che fortunatamente ordinerà a Bekir di non agire più. Trovate le altre anticipazioni in questo nostro approfondimento dedicato a Bitter Sweet.