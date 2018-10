Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 15 al 20 ottobre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 15 ottobre a sabato 20 ottobre 2018

Il matrimonio tra Liam e Steffy è ormai finito a Beautiful. E uno scandalo sta per travolgere la giovane Forrester visto che anche altre persone stanno per scoprire della notte di passione con il suocero Bill Spencer. Nel frattempo Hope Logan non sa se aiutare o meno Liam: la figlia di Brooke è preoccupata per il ragazzo dopo aver parlato con Sally Spectra. Che, dal canto suo, è ancora interessata a Liam, che vede come il suo salvatore. Ma vediamo giorno dopo giorno cosa accadrà la prossima settimana a Beautiful!

Lunedì 15 ottobre

Hope chiede a Sally il nome dell’albergo in cui alloggia Liam. Ma la Spectra non vuole tradire la fiducia del ragazzo, soprattutto perché è ancora interessata a lui. Liam, nel frattempo, prepara i documenti di divorzio per Steffy: nonostante il bambino in arrivo non vuole più stare con la moglie. A nulla servono le suppliche della Forrester.

Martedì 16 ottobre

Brooke ha finalmente ottenuto il divorzio da Bill: ora può sposare Ridge. Thorne e Rick cercano di convincere Eric sulla necessità di essere più intransigente nei confronti di Ridge, soprattutto alla luce di quanto accaduto con Quinn.

Mercoledì 17 ottobre

Brooke e Ridge annunciano a tutta la famiglia il loro imminente matrimonio. Successivamente la Logan si reca a casa di Steffy: vuole chiedere alla ragazza di essere la sua damigella di nozze. Brooke rimane scioccata nel vedere Steffy così sconvolta.

Giovedì 18 ottobre

Steffy è devastata ma non rivela nulla a Brooke di quanto accaduto con Bill. Quest’ultimo fa visita alla nuora e le dichiara il suo amore: vuole starle vicino nonostante l’addio di Liam. Dollar Bill si offre addirittura di crescere il bambino di Steffy.

Venerdì 19 ottobre

Brooke, preoccupata per Steffy, avverte Ridge. Forrester corre dalla figlia che, dopo tante domande, rivela alla fine la verità sulla sua situazione con Liam. Intanto Hope Logan scopre che Liam ha lasciato la moglie e cerca di riavvicinarsi a lui.

Sabato 20 ottobre

Brooke si reca da Bill per ringraziarlo per aver firmato subito i documenti del divorzio. La donna capisce che l’ex marito è coinvolto da un’altra persona, ma non riesce a capire di chi si tratta. Subito dopo arriva Ridge che, appresa la verità da Steffy, prende a pugni Bill.