I Cesaroni 7, Amendola bacchetta Fassari e chiede riserbo

Dopo la notizia ufficiosa della settima stagione de I Cesaroni, Claudio Amendola è tornato a commentare il ritorno della serie, ma smorzando l’entusiasmo.

Intervistato da Tag24, l’attore ha voluto calmare le acque, chiedendo agli altri attori di non farsi prendere dall’entusiasmo. Infatti Antonello Fassari (Cesare) qualche giorno fa, in un’intervista a Repubblica, aveva svelato che da giugno sarebbero tornati sul set della Garbatella.

“La notizia non è nuova, ma tutti noi dovremmo stare un pochino più zitti in queste settimane altrimenti non escono notizie veritiere in toto. Io non posso commentare o dire altro, dico solo che ci vuole un po’ di pazienza anche se alcuni miei colleghi si fanno prendere dall’entusiasmo”

Amendola non ha preso molto bene il fatto che il collega abbia spoilerato prima dei tempi la notizia del ritorno della serie. E sollecita gli altri attori a mantenere il massimo riserbo. Forse perché ci sono ancora molte incertezze sul cast che farà parte di questa nuova stagione.

Verdiana Bixio, la produttrice, qualche settimana fa, aveva affermato che i fan chiedono da tempo delle nuove puntate, ma senza una sceneggiatura forte non se ne poteva parlare. Poi l’affermazione inaspettata di Fassari che ha reso felici i fan. Probabilmente però, questo riserbo chiesto da Amendola è dovuto al fatto che ancora sono da chiarire alcuni dettagli.

Chi ci sarà e chi no

Una volta uscita la notizia si è cercato di capire se il cast verrà totalmente riconfermato oppure no, infatti ormai è cosa risaputa che alcuni attori, volti storici della serie, non hanno molta intenzione di tornare. Tra questi Alessandra Mastronardi (Eva) che non ha speso delle belle parole nei confronti della fiction, mettendone anche in dubbio il successo. Ma anche Elena Sofia Ricci (Lucia) che ha chiarito sin dagli inizi che, a causa di altri impegni, non parteciperebbe di nuovo ad un progetto così importante, che lei stessa aveva abbandonato qualche anno fa. E poi c’è l’incertezza tra alcuni attori, oggi meno impegnati professionalmente ma che hanno avuto degli screzi importanti e che forse non vorranno condividere lo stesso set: Micol Olivieri (Alice) e Niccolò Centioni (Rudi).

Per ora gli unici attori confermati sono: Antonello Fassari, Claudio Amendola e Max Tortora (Ezio), ancora incerto il ritorno di Matteo Branciamore (Marco).