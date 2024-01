I Cesaroni 7: quando iniziano le riprese e chi ci sarà

Dopo alcuni rumors circolati qualche mese fa, ora la notizia sembra certa: tornano i Cesaroni. La Garbatella è pronta a ospitare di nuovo il cast dell’amata serie, ma non saranno presenti tutti gli attori.

In un’intervista a Repubblica, Antonello Fassari (Cesare) ha annunciato che da giugno inizieranno le riprese della settima stagione de I Cesaroni: “A giugno tornerò sul set alla Garbatella“. Una bella sorpresa per tutti i fan della serie che da tempo chiedevano un sequel.

Qualche mese fa, ospite da Silvia Toffanin, Claudio Amendola (Giulio) aveva fatto trapelare la notizia, creando curiosità nei telespettatori. Poi c’era stato l’intervento da parte della produttrice, Verdiana Bixio, che aveva chiarito che senza una sceneggiatura forte non si sarebbe potuto parlare di una nuova stagione, ma aveva anche precisato che erano tanti gli spettatori che chiedevano un sequel dopo che la sesta stagione era rimasta con il finale in sospeso.

Non tutti i volti storici della serie, però, saranno coinvolti, alcuni personaggi sono stati confermati, mentre altri non ci saranno. Tra questi Alessandra Mastronardi (Eva), che qualche settimana fa ha chiarito che non intende assolutamente partecipare nuovamente a questo progetto, e Elena Sofia Ricci, impegnata in altri set. Confermata, per ora, la presenza di Claudio Amendola, Antonello Fassari e Max Tortora (Ezio), invece incerta quella di Matteo Branciamore (Marco).

Le dichiarazioni di Alessandra Mastronardi

In una recente intervista, dopo i primi rumors su un possibile ritorno de I Cesaroni, Alessandra ha detto che non parteciperebbe mai di nuovo alla serie. Ha infatti sottolineato di essere contro i “reboot” e che ormai il suo personaggio ha una storia conclusa: “Se Eva tornasse sarebbe nonna“. Ha aggiunto poi che non si capacita di tutto questo clamore poiché la serie “non ha avuto un successo globale come Friends“.

L’attrice ha anche specificato che non ci tiene a fare un progetto del genere “per rivedere il cast“, se volesse farlo ci andrebbe a cena. Tali affermazioni hanno fatto pensare che dietro a quell’abbandono di qualche anno fa ci fosse altro. Anche perché, a distanza di anni, si è scoperto di qualche tensione tra alcuni attori, come Micol Olivieri (Alice) e Niccolò Centioni (Rudi). I due si sono scontrati duramente sui social dopo qualche anno dalla fine delle riprese, nonostante fossero, agli inizi, molto amici.