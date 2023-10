I Cesaroni tornano davvero con nuove puntate? Parla la produttrice

By

In queste ore, dopo le parole di Claudio Amendola a Verissimo, si sta parlando di un possibile ritorno de I Cesaroni. I fan della storica serie sono impazziti dalla felicità ed è stata interpellata anche la produttrice.

Verdiana Bixio, presidente della Publispei, casa produttrice de I Cesaroni, intervistata da Davide Maggio, a proposito di un possibile ritorno della serie, ha detto: “Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. Ma la nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte…se ci sarà…si farà”.

La notizia è scoppiata dopo che Claudio Amendola, che ha interpretato il ruolo di Giulio Cesaroni, ospite domenica 15 ottobre, a Verissimo, ha lasciato intendere della possibilità del ritorno della serie. L’attore è stato intervistato poiché sarà giudice della nuova edizione di Io Canto Generation con Gerry Scotti. Silvia Toffanin gli ha fatto una sorpresa, facendo intervenire sua madre, Rita Savagnone, che nella serie interpretava il ruolo di Gabriella, suocera di Giulio e mamma di Lucia (Elena Sofia Ricci).

Così Amendola ha commentato: “Belli i Cesaroni…eh…bah chissà, chissà“, ridendo, quasi alludendo al fatto che si stia parlando di un sequel a distanza di anni.

I fan, già dopo l’intervista, sono scoppiati in delirio, sperando nel ritorno di una delle serie più amate. Ma oltre al problema del dover trovare una storia importante da raccontare, cercando di creare una sceneggiatura che possa eguagliare le stagioni precedenti, sorgono altri dubbi. Primo fra tutti, due membri storici del cast sono ai ferri corti: Micol Olivieri (Alice) e Niccolò Centioni (Rudi); sarà anche difficile per Alessandra Mastronardi (Eva), ormai con una carriera importante, poter accettare di nuovo un ruolo del genere. Stessa situazione per Elena Sofia Ricci che ha deciso di lasciare il personaggio di Lucia, proprio perché la stava ingabbiando.

I Cesaroni: la serie

I Cesaroni è una serie prodotta da Publispei dal 2006 al 2014, targata Mediaset e ambientata a Roma, nel quartiere Garbatella. Gli episodi, suddivisi in 6 stagioni, raccontano la storia della famiglia allargata Cesaroni.

Giulio e Lucia si rincontrano dopo anni e decidono di sposarsi, facendo vivere insieme i loro figli: Marco e Eva (che avranno una storia d’amore molto appassionante), Rudi e Alice (il cui odio inziale si trasformerà in un’intesa particolare) e il piccolo Mimmo. Affianco a loro ci sono le storie di Cesare, fratello di Giulio e di Ezio e Stefania, amici della coppia, con il figlio Walter.

La serie si concluse alla sesta stagione dopo che alcuni dei personaggi più importanti decisero di interrompere con le riprese, perché ormai da troppi anni legati a quei personaggi, nonostante però il grande seguito che ebbero e l’amore che è rimasto, da parte di molti, nei confronti della famiglia Cesaroni.