Alessandra Mastronardi: “Ritorno dei Cesaroni? Neanche lo vedrei”

Alessandra Mastronardi stronca la possibilità di un possibile ritorno alla serie che l’ha lanciata, ‘I Cesaroni’. Ma, procediamo con ordine. Sono passati circa 9 anni dalla fine della serie di Canale 5, una delle più amate dal pubblico italiano. Da allora, i fan hanno richiesto a gran voce una nuova stagione della fiction e sembrerebbe che i loro desideri potrebbero essere presto esauditi. A far riaccendere la speranza è stato proprio il protagonista del telefilm, Claudio Amendola. L’attore, ospite domenica 15 ottobre a Verissimo, ha lasciato intendere tra le righe la possibilità di un ritorno della serie.

A seguito dell’intervista, è intervenuta anche Verdiana Bixio, presidente della Publispei, casa produttrice de I Cesaroni. La donna non ha escluso la possibilità di girare una nuova stagione, specificando però la necessità di trovare una storia forte da poter sviluppare. Da lì, hanno iniziato ad essere interpellati diversi protagonisti della serie. E, tra questi, troviamo Alessandra Mastronardi, l’indimenticabile ‘Eva Cudicini‘.

In occasione della nuova serie Paramount+ che la vede protagonista, ‘One Trillion Dollars‘, l’attrice ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere Della Sera. Si tratta di un riadattamento del best seller di Andreas Eschbach diviso in sei episodi e nel quale la Mastronardi recita con un impeccabile accento inglese. Oltre a parlare del suo nuovo progetto, però, la giornalista non ha potuto fare a meno di chiederle cosa pensasse delle indiscrezioni sul ritorno dei Cesaroni. Al che, Alessandra ha risposto in maniera categorica, escludendo totalmente una sua presenza in una fatidica nuova stagione della fiction:

Ho sentito delle voci, ma niente di ufficiale. Se lo rifacessero io non ci sarei. Non sono per i reboot e non mi servono: quando i cicli si chiudono, si chiudono. In più il mio personaggio si era sposato, aveva fatto due figli, se tornasse sarebbe nonna: no grazie. E poi mica parliamo di un successo globale alla Friends.

Non solo la Mastronardi non tornerebbe a far parte del cast del telefilm, ma ha dichiarato che non guarderebbe neanche le puntate. “Se voglio rivedere il cast de I Cesaroni ci vado a cena. Volentieri”, ha aggiunto. Fu proprio l’attrice a decidere di lasciare la serie circa dieci anni fa e da allora non si è più guardata indietro. Una volta concluso un ciclo non ha senso riaprirlo, ma bisogna imparare a guardare avanti: “Non ero più io, non ero più quella cosa là. Volevo alzare l’asticella”.

Nonostante siano passati molti anni dalla fine della fiction di Canale 5, per molti italiani Alessandra Mastronardi continua ad essere ‘Eva dei Cesaroni’. Un’etichetta che un po’ le pesa, considerando i diversi lavori che l’hanno vista protagonista dopo l’addio alla serie:

Mi dispiace che ogni volta che si parla della mia carriera, si debba tornare indietro di 17 anni. Ho fatto anche Woody Allen (To Rome with Love), non lo dice mai nessuno ma pazienza. Da I Cesaroni in poi ho imparato tutto da sola. Sono caduta, ho fatto sbagli, cose che avrei potuto fare meglio o che non avrei dovuto fare, e tutto sotto una gigantesca lente d’ingrandimento. Ho ricominciato tante volte. E ho solo 37 anni.

Insomma, quello de I Cesaroni è definitivamente un capitolo chiuso per la Mastronardi. Ma l’attrice non sarà sicuramente l’unica a pensarla in questo modo. Nel caso di un ritorno della fiction, potrebbe essere veramente difficile riuscire a riunire il cast originale. Basti pensare alla protagonista femminile della fiction, Elena Sofia Ricci. Anni fa, quest’ultima aveva deciso di abbandonare il personaggio di Lucia, proprio perché la stava ingabbiando.