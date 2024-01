Mare Fuori 4: quando andrà in onda e tutte le novità

Torna in tv una delle serie più amate dal pubblico, soprattutto dai giovani: Mare Fuori. La Rai ha comunicato quando potremo rivedere l’appassionante serie che si svolge a Napoli.

Dal 1° febbraio la nuova stagione sarà disponibile su Rai Play e sarà quindi possibile vederla in anteprima. Subito dopo il festival di Sanremo, a partire dal 14 febbraio, sarà invece mandata in onda su Rai 2. Questa stagione sarà composta da 12 episodi, suddivisi in 6 puntate. Quindi la serie terrà compagnia al pubblico per circa un mese e mezzo.

È grande l’attesa per questa nuova stagione. È stata anche presentata recentemente alla Festa del Cinema di Roma con gli attori del cast. In questi mesi c’è anche il musical che sta facendo un tour per tutta Italia. Una serie Rai che è tornata finalmente a far appassionare i giovani alla tv che seguono con grande attenzione le vicende che si svolgono all’interno di questo carcere minorile di Napoli.

Cosa accadrà nella nuova stagione

La nuova stagione partirà dall’ultima scena della terza. Rosa Ricci dovrà decidere se sparare al padre, Don Salvatore, o al suo amato, Carmine. Con il passare del tempo la sua scelta farà nascere in lei enormi sensi di colpa.

Nel frattempo Edoardo si risveglierà in ospedale, con accanto il figlio e la moglie. Lei cercherà di nascondergli la verità, ovvero che è stata l’amante a salvargli la vita.

Con l’addio di Carolina Crescentini ci sarà una nuova direttrice: Lucrezia Guidone (Sofia), che pian piano verrà ammorbidita da Beppe. Tra i nuovi personaggi, Valeria Andreanò, che avrà a che fare con la direttrice del carcere minorile.

Il musical

Il 14 dicembre ha debuttato il musical della serie, a Napoli. Scritto da Cristiana Farina, Maurizio Careddu, già sceneggiatori della fiction, e da Alessandro Siani.

Tra gli attori alcuni già protagonisti della serie, come: Maria Esposito (Rosa Ricci), Enrico Tijani (Dobermann), Antonio Orefice (Totò), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Antonio D’Aquino (Milos) e Carmen Pommella (Nunzia, una delle guardie).

Oltre a questi, presenti nuovi attori: Andrea Sannino, Mattia Zenzola, Giulia Luzi, Christian Roberto, Giulia Molino, Benedetta Vari e altri. Il maestro Adriano Pennino si è occupato delle musiche, mentre Marcello e Mommo Sacchetta delle coreografie.