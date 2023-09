Mare Fuori, il musical: Mattia Zenzola e Benedetta Vari nel cast?

Mare Fuori è indubbiamente una delle serie di maggior successo nel panorama italiano degli ultimi anni. Arrivata su Rai 2 nel 2020, la serie ha saputo ritagliarsi un pubblico sempre maggiore, fino a diventare un vero e proprio fenomeno tra i giovani. Arrivata a tre stagioni, con la quarta in produzione, Mare Fuori ha dato vita ad una serie di progetti ad essa correlati, come un film e un musical. Per quest’ultimo, in particolare, si stanno svolgendo i casting e pare che a parteciparvi siano stati, secondo le ultime indiscrezioni, due volti noti della passata edizione di Amici.

Musical di Mare Fuori: due importanti ballerini nel cast?

Alessandro Siani, direttore d’eccezione per il musical, da diverse settimane è alle prese con i casting per lo spettacolo. Recentemente è stata Deianira Marzano a riportare una segnalazione anonima arrivatale in direct: Mattia Zenzola e Benedetta Vari sarebbero stati a Napoli per i provini del musical e pare siano stati presi. “Mattia Zenzola e Benedetta probabilmente faranno il musical a teatro di Mare Fuori” è stato quanto scritto dalla Marzano, che ha condiviso nelle stories Instagram i messaggi privati anonimi che le erano arrivati.

Nel futuro di Mattia e Benedetta ci sarà il musical di Mare Fuori? Al momento non è dato saperlo. Trattasi, infatti, di indiscrezioni da prendere con le pinze e che attendono di essere confermate o smentite. Non è chiaro, quindi, se Mattia e Benedetta prenderanno effettivamente parte al musical.

Non è la prima volta che le indiscrezioni accostano volti noti allo spettacolo di Mare Fuori. Solo un paio di mesi fa, infatti, era stata l’influencer Giulia De Lellis ad esser stata avvistata ai provini. Anche in questo caso, però, non era chiaro se si trovasse lì per tentare di partecipare allo spettacolo o se avesse semplicemente accompagnato qualcuno ai casting.

Zenzola strizza l’occhio a Ballando con le Stelle: la recente intervista

Mattia Zenzola si era recentemente raccontato in un’intervista, dove aveva strizzato l’occhio a Milly Carlucci e a Ballando con le Stelle, esprimendo un certo gradimento per il programma prime time e non chiudendo la porta ad un’eventuale futura possibilità di entrare nel cast. Il ballerino aveva anche raccontato alcuni dettagli della sua esperienza ad Amici, che lo ha visto uscire vincitore solo qualche mese fa e aveva speso belle parole per la conduttrice Maria De Filippi, oltre che per il maestro Raimondo Todaro.