Mare Fuori, Giulia De Lellis nel cast del musical? L’avvistamento

Mare Fuori è, senza dubbio, la serie cult degli ultimi anni. La fiction di Rai 2 è diventata un vero e proprio fenomeno tra i giovani e non, riuscendo a raggiungere un successo che non si vedeva da tempo per un prodotto italiano. In queste settimane, a Napoli si sta registrando il quarto capitolo del telefilm, mentre sono già state confermate la quinta e la sesta stagione. Ma, non è finita qui. Grazie a questo enorme successo, sono nati anche dei progetti correlati con la serie, come un film e un musical. Inoltre, pare si stia sviluppando una versione tutta la femminile dello show.

Proprio in questi giorni si stanno tenendo le audizioni per il musical di Mare Fuori, il quale sarà adattato per il teatro da un direttore d’eccezione, il noto attore Alessandro Siani. E, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, ai provini sarebbe stata avvistata una nota influencer nonché noto personaggio televisivo. Di chi si tratta? Stiamo parlando dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis. Questo quanto raccontato nel numero del settimanale in uscita oggi, 28 giugno:

Ai provini di Mare Fuori, il musical teatrale tratto dalla serie – fenomeno nato da un’idea di Alessandro Siani, non è passata inosservata la presenza tra gli aspiranti attori di Giulia De Lellis. L’influencer sogna un futuro sul palcoscenico? Chissà…

Non si sa ancora se l’ex fidanzata di Andrea Damante si trovasse lì per casualità, se stesse accompagnando qualcuno o se, effettivamente, potrebbe essere andata per mettersi alla prova e effettuare il provino per il musical. Ad ogni modo, stando alle sue storie Instagram, anche lei è una fan della serie e in passato ha anche condiviso alcune foto insieme ad alcuni degli attori e attrici del cast. Inoltre, questa non sarebbe la sua prima esperienza da attrice. Nel 2021, è stata la protagonista del film “Genitori vs Influencers”, insieme a Fabio Volo, il quale si era anche complimentato con l’ex vippona.

Giulia De Lellis: i suoi successi

Insomma, Giulia De Lellis continua a collezionare un successo dopo l’altro da quando ha sceso le scale di Uomini e Donne per Andrea Damante nel lontano 2016. A distanza di anni, infatti, la giovane è una delle influencer più importanti d’Italia e sono tantissimi gli sponsor e i brand che vogliono lavorare con lei, oltre ad aver la sua personale linea di prodotti skincare. Infine, recentemente è stata anche al timone di un programma di Real Time dedicato al make up, intitolato “Call of Beauty”.