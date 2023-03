Giulia De Lellis è volata a New York per sponsorizzare la linea di make-up della pop star: il video e cosa si sono dette

Sono passati ben sette anni da quando Giulia De Lellis è approdata a “Uomini e Donne” come corteggiatrice di Andrea Damante. Da allora, l’influencer ha spiccato il volo, accumulando milioni di followers e riuscendo a costruirsi una carriera sempre più solida. Solamente lo scorso febbraio, Giulia è stata invitata ad assistere al “Super Bowl“, l’evento più importante del football americano. La De Lellis era stata chiamata per sponsorizzare il brand di Rihanna, “Fenty Beauty”, la quale si esibiva durante lo spettacolo di primo tempo della partita. Negli ultimi giorni, inoltre, ha raggiunto un altro traguardo importante: è volata a New York per un lavoro in collaborazione con la “Rare Beauty”, ovvero la linea di make-up della pop-star americana Selena Gomez. Per l’occasione, l’ex corteggiatrice ha condiviso un video insieme all’attrice, in cui si truccano le labbra con un gloss ovviamente targato “Rare Beauty”.

Giulia De Lellis e Selena Gomez: di cosa hanno parlato

Giulia ha raccontato di aver avuto molta ansia prima di incontrare la famosa cantante, dato che ha sempre provato per lei una forte ammirazione e stima. Selena, però, si è mostrata gentilissima, accogliendola proprio come fosse un’amica. Addirittura, la De Lellis ha raccontato di averla trovata molto più umile di persone incontrate prima del mondo dello spettacolo. Ma di cosa hanno parlato Giulia De Lellis e Selena Gomez? Molti sui social hanno ironizzato sul fatto che le due avessero potuto chiacchierare delle loro vecchie turbolente storie con Justin Bieber ed Andrea Damante. L’ex vippona ha deciso di riderci su, chiarendo sul suo profilo Instagram che non si sarebbe mai permessa e che, giustamente, era lì per parlare del suo brand.

In ogni caso, il video in questione ha subito fatto il giro del web e tutti hanno subito notato una certa somiglianza tra la cantante e l’influencer. Addirittura, alcuni hanno sostenuto che le due sembrassero sorelle. Dopodiché, Giulia ha anche condiviso un tiktok in cui mostra l’incontro con Selena, in cui si vede la pop-star farle i complimenti per l’outfit. C’è da dire che la romana ha ricevuto moltissimi commenti di elogio, dato che molti hanno sottolineato la sua bravura nel riuscire a raggiungere livelli così importanti in quello che è il mondo delle influencer.