Giulia De Lellis e Andrea Damante sono amanti? A sganciare la bomba è stato Fabrizio Corona sui social network. A detta dell’ex re dei paparazzi la coppia di Uomini e Donne, per anni al centro di un tormentato tira e molla, si sarebbe riunita in gran segreto con buona pace dei nuovi partner. Carlo Beretta per l’influencer di Pomezia, Elisa Visari per il deejay di Verona.

Entrambi non hanno risposto direttamente ai gossip sul loro conto ma l’ultima frase di Giulia De Lellis su Instagram parla chiaro. “Il mio fidanzato (che mi salva la vita spesso, non a caso ho scelto lui) mi porta a cena nel mio ristorante preferito”, ha fatto sapere l’ex corteggiatrice del Trono Classico. Una dichiarazione che non lascia dubbi: Giulia ha scelto Carlo Beretta, tra l’altro ex amico di Damante, e la loro relazione gode di buona salute.

I due convivono a Milano e in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo Giulia De Lellis ha ammesso di vedere un futuro con il rampollo, che la supporta e sostiene sempre sebbene provengano da due mondi molto diversi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha mai nascosto la voglia di mettere su famiglia proprio con Carlo, che ha definito più volte il ragazzo giusto.

Al momento non ci sono progetti a breve termine ma la voglia di andare avanti insieme c’è ed è tanta. Giulietta e Beretta sono volati a Londra per un weekend romantico. L’ennesimo viaggio mano nella mano. Presto la De Lellis tornerà in tv, come conduttrice di un nuovo show su Real Time.

Sembra più complicata, invece, la situazione tra Andrea Damante ed Elisa Visari. L’ex tronista di Maria De Filippi e l’attrice non si mostrano più insieme da settimane. Le dediche romantiche mancano da tempo e secondo alcuni gossip Elisa avrebbe abbandonato l’appartamento di Damante nonostante sia ancora molto innamorata.

Quel che è certo è che un terzo ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis appare oggi più che mai improbabile. A tutti i fan Damellis, che tanto hanno sognato in tv con questa love story, non resta che l’amaro in bocca…