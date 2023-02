Giulia De Lellis è single? Il gesto per Damante manda in tilt i fan!

Giulia De Lellis è volata negli Stati Uniti per vivere un’esperienza unica: partecipare da spettatrice al Super Bowl 2023, l’evento sportivo dedicato alla finale del campionato di football americano. Lo show ha visto protagonista Rihanna che, oltre ad annunciare la sua seconda gravidanza, ha regalato agli spettatori un concerto unico. Ebbene, prima di approdare allo State Farm Stadium, De Lellis ha condiviso un video che ha mandato in tilt i fan. Scendendo nel dettaglio, si è ripresa commossa mentre ascolta una canzone che la tiene ancora legata ad Andrea Damante.

Chi ha seguito con attenzione il loro percorso a Uomini e Donne, ricorderà di sicuro l’ultima esterna dei Damellis (così furono definiti come coppia). Un momento emozionante quello che li vide protagonisti prima della scelta. L’esterna fu caratterizzata dal brano di Rihanna e Mikky Ekko intitolato Stay. E Giulia si è emozionata in auto proprio riascoltando questa canzone. “This song (questa canzone)”, ha scritto De Lellis, con due cuori spezzati. Un gesto che non è passato inosservato e che in queste ore sta facendo parlare sui social network.

A Giulia De Lellis non passerà mai..

ED IO COME LEI ???????????? pic.twitter.com/14RFmokHaP — Chiàr/jette ⚖️✨ (@maicnagioia) February 12, 2023

Com’è noto De Lellis e Damante hanno formato una delle coppie più amate di sempre di UeD, se non la più amata. Oggi i due sono impegnati in altre relazioni. Mentre Giulia ha ritrovato il sorriso con Carlo Beretta, Andrea è fidanzato con l’attrice Elisa Visari. Ma attenzione in queste ultime ore si parla di una presunta crisi per una di queste due coppie. Si tratta di quella composta dall’ex corteggiatrice e l’ereditiere dell’azienda Beretta.

Giulia e Carlo stanno insieme da più di due anni, però negli ultimi giorni si parla di una crisi abbastanza forte. Infatti De Lellis, che a breve dovrebbe salire al timone di un programma su Real Time, starebbe vivendo un periodo di difficoltà con il fidanzato. Ad alimentare il gossip ci ha pensato The Pipol Gossip, che su Instagram ha fatto notare un dettaglio: nei giorni scorsi la mamma di Carlo ha festeggiato il suo compleanno e Giulia non si è espressa pubblicamente al riguardo.

Un gesto mancato che nell’era social non può passare inosservato. Sembrava che tutto stesse procedendo nel migliore dei modi tra i due. Giulia e Carlo hanno condiviso una vacanza ai Caraibi, durante la quale sono apparsi uniti e innamorati. Ma ormai da qualche tempo non compaiono più insieme sui social network.

Intanto, di recente anche su Damante e Visari sono uscite varie indiscrezioni che parlavano di crisi. A parlare di rotture ci pensa, in queste ore, Deianira Marzano. Non si sa a quali coppie si riferisca, ma l’influencer ha rivelato che non vorrebbe essere nei loro panni “per la comunicazione” dell’addio. Non resta che attendere per scoprire cosa sta accadendo.