Tutto bene quel che finisce bene. O quasi! Giulia De Lellis e Carlo Beretta, nei giorni scorsi, sono volati oltreoceano, approdando a St Barth dopo una breve incursione a New York. Per chi non lo sapesse, St Barth è un’isola delle Piccole Antille francesi frequentata dai vip. La coppia ha raggiunto il paradiso oceanico per prendere parte all’evento di Luisaviaroma per Unicef. Peccato che sia all’andata sia al ritorno abbia avuto il viaggio è stato da incubo, disastroso.

Il viaggio d’andata è stato segnato da ritardi e coincidenze perse, quello di ritorno è andato peggio. La stessa De Lellis ha raccontato, tramite una serie di Stories Instagram, i dettagli di quel che è accaduto prima di rientrare in Italia. “Ieri abbiamo aspettato non so più quanto il volo di ritorno che inspiegabilmente non è partito”, ha esordito l’influencer.

Quindi ha aggiunto: “Se restavamo, perdevamo la coincidenza. Se perdevamo la coincidenza, dovevamo restare a St. Barth per tre giorni perché non c’erano più voli”. “Non vi sembra un film già visto?”, ha chiesto Giulia ai fan, facendo appunto riferimento al viaggio d’andata. Dunque? Dunque Carlo e Giulia hanno risolto l’inghippo prendendo un jet privato in modo tale da non perdere la coincidenza.

“Con una coppia di sconosciuti (carinissimi) che hanno avuto il nostro stesso problema e quindi lo stesso volo, per non restare bloccati e perdere il resto dei voli, abbiamo dovuto prendere un aereo privato. Per quattro, io già sudavo”, ha spiegato sempre la De Lellis, informando i suoi ‘seguaci’ dell’ansia provata.

Finita qui? No, perché durante la vacanza l’ex volto di Uomini e Donne ha pure dovuto fare i conti con i bagagli non arrivati: “Anche le valigie non sono arrivate! Dieci giorni dall’altra parte del mondo senza le mie cose è stato terribile, avrò il trauma di questa cosa, già lo so”. “Tutto è bene quel che finisce bene. Anche se, vi giuro, questa vacanza è stata una tragedia comica continua. Ci guardavamo e non sapevamo se ridere o piangere, a volte abbiamo fatto entrambe le cose. È successo di tutto, qualsiasi tipo di cosa”, ha concluso.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta a Saint Barth nell’hotel extralusso

Per il soggiorno a Saint Barth, la coppia ha optato per un hotel super lusso, posto su un promontorio roccioso in mezzo al mare. Una struttura suggestiva e unica al mondo. L’albergo si chiama Eden Rock ed è circondato da spiagge di sabbia bianca favolistiche e da superbe barriere coralline. St Barth è stato costruito nel cuore dell’isola, a St Jean, centro delle Piccole Antille francesi ricco di attività e ristoranti costosi.

L’Eden Rock – St Barths consta di 37 camere tra suite e ville private. Alcune dimore sorgono in giardini fiabeschi sulla spiaggia. Tutte le stanze sono arredate con mobili eleganti, librerie e dettagli particolari.

I prezzi variano in base al periodo e all’alloggio prenotato. Non si può aggiornare per meno di quattro notti e il costo va, in base alla tipologia di dimora, dai 3.000 euro ai 30.000 euro.