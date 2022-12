L’influencer è tornata in televisione e ha scelto lo studio della Toffanin e il sabato pomeriggio di Canale 5 per farlo

L’intervista di Giulia De Lellis a Verissimo è stata ricca di momenti molto emozionanti. Lei è riuscita a controllarsi un po’ quando sua sorella Veronica le ha dedicato delle parole stupende in un video, con le quali l’ha raccontata come sorella e come persona. Le due sorelle sono molto legate, così come lo sono anche con il fratello e tutta la famiglia. Giulia non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha visto un video delle sue nipotine Matilde e Penelope, che lei reputa il suo porto sicuro. Corre da loro ogni volta che può, è una zia perfetta e amorevole, ma anche la migliore amica delle due bimbe.

Tante emozioni, ma già dal video della sorella Veronica era chiara la piega che avrebbe preso l’intervista. Ripercorrendo le tappe di Giulia in tv e nella vita privata, Veronica non ha menzionato in alcun modo Uomini e Donne o Andrea Damante. A proposito di vita sentimentale è passata direttamente all’attuale fidanzato Carlo: “Poi arrivò Carlo, che la condusse sulla strada dell’amore vero”. A loro ha augurato il meglio come coppia, così come se lo augura anche la stessa Giulia. Ha detto di essere molto innamorata, tra lei e Carlo sembra essere sbocciato un amore tanto magico quanto maturo.

“Mi sono realizzata come donna. Spero di realizzarmi un giorno come moglie e come madre”, ha detto nel corso dell’intervista. Giulia ha speso parole bellissime su Carlo, lo ha descritto come una “persona preziosa” e sebbene in pubblico potrebbero sembrare tanto diversi, quando sono da soli sono invece molto affini. Queste le parole dell’influencer a Verissimo:

“Quando siamo solo io e lui siamo esattamente identici, abbiamo gli stessi valori e gli stessi ideali, anche gli stessi obiettivi. Mi dà una carica incredibile e lo stesso faccio io con lui. Una persona d’altri tempi, è molto attento e molto presente. Carlo è diverso. Sogno di collezionare tanti momenti incredibili e di passarci molto tempo. Ho paura delle frasi impegnative, ma oggi immagino cose meravigliose. Non voglio dirle ad alta voce, un po’ anche per scaramanzia sì”

Andrea Damante non menzionato a Verissimo, ma si parla di lui

Silvia Toffanin ha accennato agli ex fidanzati della De Lellis, senza fare nomi però. Il riferimento più palese è stato ad Andrea Damante, naturalmente, ma il suo nome non è stato fatto neanche stavolta. Giulia ha detto che è “un meraviglioso ricordo” e ha specificato di avere rapporti con tutti i suoi ex. “Con alcuni ci ho messo un po’ di più, con altri è stato più semplice”, ha aggiunto.

Quindi Silvia ha parlato del famosi libro Le corna stanno bene su tutto, scritto proprio sulla fine della storia con Damante. Anche stavolta Andrea non è stato menzionato, seppure si stesse parlando palesemente di lui. Giulia non ha nascosto di essere orgogliosa di quel libro. Sebbene nei primi tempi non riusciva a rileggerlo, oggi ne parla con piacere anche con i fan che incontra per strada:

“C’è stato un periodo in cui non riuscivo a leggerlo, adesso sì, quando lo guardo sorrido. Nonostante la sofferenza che ho buttato fuori con quel libro, quando lo rileggo oppure ne parlo c’è sempre un sorriso. Ho un ricordo meraviglioso anche di quella fase, nonostante non sia stata proprio felice”

Giulia De Lellis e la separazione dei suoi genitori

A Verissimo Giulia ha parlato della separazione dei suoi genitori. Si erano già lasciati quando lei era una bambina, è stato un momento molto doloroso e pieno di sofferenza per lei. Poco prima della pandemia, però, i genitori della De Lellis si sono separati di nuovo. Stavolta però lei se lo aspettava, per questo l’ha vissuta meglio:

“Tre anni fa si sono riseparati. La separazione dei genitori è sempre molto delicata, c’è sempre sofferenza. Però tra me, mio fratello e mia sorella ero quella che l’ha presa meglio. Me lo aspettavo, non vedevo più quella luce nei loro occhi che li teneva uniti”

Lei non si è schierata dalla parte di nessuno dei due. Oggi Giulia ha un bellissimo rapporto sia con la madre sia con il padre. Sono per lei anche due migliori amici e il clima in famiglia è sereno. A fine intervista, prima di congedarla, Silvia Toffanin si è complimentata con Giulia De Lellis: “Ho trovato una Giulia diversa, più matura, più tranquilla e serena. Più calma”.