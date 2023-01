La ex fidanzata di Andrea Damante farà presto il suo ritorno in televisione dopo tanto tempo con un format legato al mondo beauty

È da un po’ di tempo che Giulia De Lellis, un tempo peperina nella televisione mainstream, non si fa vedere sul piccolo schermo, perlomeno in ruoli di spicco. L’ultima volta che si è fatta vedere è stato in occasione dell’ultima edizione di Love Island, trasmessa nel 2021 su Discovery+. Poi più nulla. La De Lellis (che una volta era ospite fissa dei salotti di Barbara d’Urso) ha deciso di dedicarsi negli ultimi tempi alla sua attività di influencer su Instagram. Ma qualcosa potrebbe cambiare molto presto.

Giulia De Lellis, infatti, come riporta in anteprima Pipol Tv, sarebbe finalmente pronta a tornare in televisione con un programma tutto suo. Niente più siparietti trash e polemicucce sterili, in ogni caso: questa nuova fase della carriera della ex storica di Andrea Damante sarà interamente dedicata al mondo del beauty.

Stando alle anticipazioni di Pipol Tv, dunque, sarà il canale Real Time ad ospitare il nuovo format con Giulia De Lellis, che in questa nuova avventura però non sarà da sola. Al suo fianco, infatti, l’influencer avrà Manuele Mameli, celebre glam artisti che da anni è fra i collaboratori più stretti di Chiara Ferragni.

De Lellis e Mameli, a quanto pare, lavoreranno insieme ad un altro influencer, la cui identità però ancora non è stata svelaata. Pipol Tv anticipa che per la trasmisione si era pensato anche al prezzemolino tiktoker Mattia Stanga, che però alla fine sarebbe stato scartato. L’unica altra informazione sullo show, per il resto, è che i concorrenti si sfideranno a colpi di trucco. Nulla è dato sapere, al contrario, sulla data della messa in onda.

La nuova vita di Giulia De Lellis

Voci di corridoio raccontano che l’influencer si sia allontanata dal mondo della tv trash per un motivo per ben preciso. Oggi, infatti, la De Lellis è fidanzata con Carlo Beretta, rampollo di una delle famiglie più facoltose di Brescia. Si dice in particolare che sia stata la madre di lui ad avere fatto pressione affinchè la “nuora” rimanesse distante da certi programmi e ripulisse in qualche modo la sua reputazione. Una trasmissione in tv dedicata al mondo della bellezza, da questo punto di vista, potrebbe aiutare.