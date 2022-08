Damante e Visari, crisi profonda: “Aveva ragione Giulia De Lellis”

Crisi tra Andrea Damante ed Elisa Visari? Questo è il gossip delle ultime ore, che vede l’ex fidanzato di Giulia De Lellis affrontare un periodo complicato con la sua attuale fidanzata. Sembra che dietro ci siano dei malumori legati al lavoro svolto dall’ex tronista, il quale oggi è un dj. Che si tratti della stessa crisi che anni fa colpì i Damellis? Spezzando i cuori di migliaia di fan, che li avevano conosciuti a Uomini e Donne, Andrea e Giulia sono arrivati alla rottura definitiva nel 2020. Dopo di che, l’ex corteggiatrice ha dato vita a un libro ‘Le corna stanno bene su tutto’ che ha ricevuto un grande successo e che racconta i retroscena dell’addio.

De Lellis non ha mai nascosto di essere stata tradita da Damante e di aver scoperto il tutto quando lui non si trovava a casa. I tradimenti pare avvenissero quando l’ex tronista si recava alle feste come dj. Sarà accaduto lo stesso a Elisa Visari? Molti ne sono convinti. Alessandro Rosica, con il suo profilo Instagram Inverstigatoresocialofficial, ha reso noto il nuovo gossip:

“Profonda crisi tra Andrea Damante e la Visari, complice soprattutto la doppia vita notturna del DJ ex di Giulia De Lellis”

Non solo, l’esperto di gossip continua tra i commenti: “Il lupo perde il pelo…”. Questo lascia intendere che potrebbe essere accaduta alla Visari una situazione simile a quella vissuta anni fa da GDL. Tra i commenti il web si lascia andare a queste allusioni e qualcuno fa notare: “La De Lellis avrà tanti difetti ma su Damanti aveva ragione, è un traditore seriale”.

E ancora: “Eh recidivo”, “La Visari potrà scrivere un libro: Le corna stanno bene su tutto e anche io stavo bene senza”, “E la storia si ripete”, “Non si smentisce mai”. Tenendo conto del fatto che Rosica si dice convinto che a causare questa presunta crisi tra Damante e Visari sia stato il lavoro di lui, gli utenti sui social immaginano che ci possano essere stati dei tradimenti.

Ovviamente, va precisato, queste sono per il momento solo ipotesi basati sul gossip appena lanciato dall’esperto di gossip. Tanti sottolineano “Giulia aveva ragione” anche perché qualche mese fa aveva lanciato una frecciata che aveva generato un botta e risposta con la Visari. Scendendo nel dettaglio, la De Lellis aveva pubblicato un video su Tik Tok, in cui ironizzava sul suo ex.

Usando la funzione voiceover, la famosa influencer aveva recitato una scenetta: – “Amo l’ex tuo dura ancora con questa?” – “Te credo, me sto zitta!”. Molti hanno collegato questo suo video ironico alla relazione in corso tra Andrea ed Elisa. Il tutto è apparso come se la sua intenzione fosse quella di mandare un messaggio all’attrice per aprirle gli occhi.

Ed ecco che è arrivata subito la replica da parte di Elisa Visari, che probabilmente si è sentita toccata dalla cosa. L’attrice ha condiviso, a inizio estate, un video sempre su Tik Tok, ironico: “Mamma mia come i ragazzini fai eh, sei tremendo e c’hai un’età eh!”.