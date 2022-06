Giulia De Lellis e Elisa Visari: scambio di frecciatine, Damante al centro

L’attuale compagna del celebre ex tronista risponde in modo acido ad un video pubblicato dall’influencer romana: ecco lo scambio su TikTok

Giulia De Lellis ed Elisa Visari, è abbastanza evidente, non si stanno proprio simpatiche. Le due influencer, nelle scorse ore, si sono lanciate frecciatine reciproche via social (su TikTok per la precisione) mettendo al centro ancora una volta il bel Andrea Damante.

Ad avere dato il via a questa querelle e questo botta e risposta (un po’ infantile, magari?) è stata Giulia De Lellis. La ex storica fidanzata di Andrea Damante ha infatti deciso di pubblicare sul suo profilo TikTok un video nel quale si prendeva gioco del suo ex. La breve clip sfrutta la funzione voiceover, dove l’utente (in questo caso la De Lellis) muove le labbra seguendo un audio già impostato. In quello da lei utilizzato in questa occasione sentiamo due ragazze disquisire in romanesco sparlando di un “terzo incomodo”. “Amo’ l’ex tuo dura ancora con questa aò?'” dice la prima, mentre la seconda risponde “Te credo, me sto zitta!” . Sembra dunque che con questo video la De Lellis abbia voluto mandare un messaggio alla Visari, che sta da ormai diverso tempo con Damante.

Per qualche giorno, il video di Giulia De Lellis è passato più o meno inosservato, tranne forse per i fan irriducibili di una relazione ormai morta e sepolta, nata in origine nel 2015 a Uomini e Donne. Poi, ad un certo punto, è arrivata la replica.

Elisa Visari risponde alla frecciatina di Giulia De Lellis

La De Lellis, ufficialmente, non ha fatto nomi nel suo video. Tuttavia, è apparso a tutti fin da subito piuttosto chiaro che dietro la clip ci fosse un secondo fine preciso e un destinatario concreto. A confermarlo, in qualche modo, è stato il fatto che l’attuale fidanzata di Damante si è sentita presa in causa.

A sua volta, Elisa Visari ha pubblicato un video su TikTok con il quale, in soldoni, prendeva in giro Giulia De Lellis, accusata fra le righe di essere parecchio infantile. Nell’audio voiceover della Visari sentiamo la voce di Emanuela Fanelli, in uno dei divertente sketch di Una pezza di Lundini. L’audio scelto dalla Visari recita: “Mamma mia come i ragazzini fai eh, sei tremendo e c’hai un’età eh!”. Quando si dice: uno scontro fra titani.