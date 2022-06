Uomini e Donne oggi: “Armando mi ha tirato la sedia dietro”, il retroscena

A parlarne è stato Marcello Messina durante una diretta su Instagram con altri ex protagonisti del Trono Over

Uomini e Donne è terminato, ma i suoi protagonisti ed ex tali continuano a parlarne. Ieri sera c’è stata una diretta su Instagram con protagonisti ex volti, tra cui Marcello Messina: ha rivelato un retroscena su Armando Incarnato. Quest’ultimo di sicuro si appresterà a rispondere o a smentire, o forse non lo farà perché il suo posto preferito in cui rispondere è chiuso al momento. I riflettori dello studio di Maria De Filippi si sono spenti per questa stagione ed è lì che Armando ha sempre riportato ciò che succede sul Web e sui social, replicando.

Forse proprio perché la stagione di Uomini e Donne si è conclusa Armando potrebbe stupire tutti e rispondere via Instagram. A cosa dovrebbe rispondere? A un retroscena svelato da Marcello Messina. Sulla pagina di Opinionista Social c’è stata una diretta con Marika Geraci e il fidanzato Diego, Marcello e altri ospiti. Non chiacchierano solo tra loro ma leggono anche i commenti e le domande dei follower che li seguono. E tante domande erano proprio su Armando, che non gode di certo della simpatia del grande pubblico di Uomini e Donne.

A un certo punto c’è stato il commento di una follower che ha criticato Incarnato dandogli dell’attore. Marika ha giocato su questa accusa parlando del film che ha fatto Armando e dicendo quindi che in effetti ha fatto un film uscito anche al cinema. “Non so quanti siano andati a vederlo, però è veramente uscito al cinema”, ha ironizzato. Marcello è stato al gioco: “Ma veramente? Allora c’è speranza per tutti”.

Poi Marika e Alessio, il vero nome di Opinionista Social, hanno continuato a ironizzare su Armando mentre Marcello se ne stava in silenzio. Già in studio aveva dimostrato di non essere una persona che ama schernire gli altri, si limitava a difendersi e anche senza alzare i toni. Però anche lui ha giocato, a suo modo: “Io voglio bene ad Armando. Mi manca. Però forse manco più io a lui”. Qualcuno deve avergli chiesto se davvero vuole bene all’altro Cavaliere tra i commenti, così Marcello ha parlato di una sedia tirata da Armando:

“Sì, gli voglio bene a lui, perché io sono un buono fondamentalmente. C’è stata solo una volta che mi ha fatto veramente salire il sangue al cervello. Una volta sì, quando mi ha tirato la sedia dietro. Però per il resto poverino i primi tre mesi di trasmissione non ce la faceva proprio, era proprio nervoso”

Marcello e Armando hanno litigato spesso a Uomini e Donne, soprattutto quando Incarnato ha parlato di una presunta fidanzata dell’agente immobiliare. Era convinto, come spesso accade, di ciò che diceva parlando anche di una foto che confermava le sue accuse. Secondo Armando, Marcello era stato in vacanza con la fidanzata a Taranto e lui ne aveva le prove. Alla fine tirò fuori la foto in questione, ma Marcello era solo e sullo sfondo non c’era di certo la città pugliese, bensì una località ligure.