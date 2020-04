Giulia De Lellis parla dei tradimenti di Damante: confessioni notturne

Giulia De Lellis in confidenza, le risposte ai fan sui tradimenti di Andrea Damante e il rapporto oggi: “Prima vorrei capire”

Giulia De Lellis si è confidata con i fan in piena notte su Instagram e ha parlato anche dei tradimenti di Andrea Damante, e del loro passato insomma. Molti aspettavano delle sue dichiarazioni dopo il ritorno di fiamma, infatti non si sono lasciati sfuggire l’occasione di fare domande anche sul libro. O forse le domande sono sempre arrivate, solo che stavolta Giulia ha deciso di rispondere. La prima domanda a cui ha risposto riguarda la sua vita sentimentale oggi. Le hanno chiesto infatti quando racconterà ciò che sta succedendo e lei ha ammesso di sapere quanto i suoi fan siano curiosi. Le fa piacere condividere tutto, o quasi, con loro ma a tempo debito: “Prima però vorrei capire io stessa ciò che sta succedendo”, ha scritto la De Lellis.

Giulia De Lellis parla dei tradimenti di Andrea Damante dopo il ritorno di fiamma

Le hanno chiesto poi come fa a fidarsi di persone da cui è stata ferita in passato. La risposta di Giulia in questo caso ha spaziato da persone in generale e persone che le fanno del male intenzionalmente, in tal caso non perdonerebbe ma partirebbe all’attacco. Ma ovviamente lei stessa sapeva bene leggendo la domanda che il riferimento fosse proprio a Damante. E infatti ha risposto anche così: “Se ti riferisci al Dama: io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la ca…ta) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto”. E poi ancora ha aggiunto: “Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ cog…ne). È capitato a tutti”.

Giulia e Andrea di nuovo insieme, oggi la De Lellis riscriverebbe il libro? “Assolutamente sì”

Ma dato che il libro che ha scritto parla proprio dei tradimenti di Damante, con cui oggi fa di nuovo coppia e che sarebbe sempre stato innamorato di lei, qualcuno le ha anche chiesto se oggi lo scriverebbe di nuovo. Giulia ha risposto in modo affermativo: “Assolutamente sì. Perché no scusa? Ha fatto bene a me e tanti di voi. E sì, è uscito un anno dopo circa averlo scritto, ma rivivere tutto mi ha fatto bene comunque!”.