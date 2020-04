Damante ha sempre pensato a Giulia: retroscena ed ex, parla l’amico

Damante e De Lellis di nuovo insieme, spuntano altri retroscena sul periodo in cui erano distanti

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme e tra chi festeggia e chi non condivide, in tanti stanno parlando del loro amore. Tra i tanti c’è un amico del deejay che ha confermato in queste ore che Giulia è sempre stata nei suoi pensieri, ma oggi ha aggiunto che pure Giulia, secondo lui, è sempre stata innamorata! Un amore che ha fatto un giro immenso ed è poi tornato, in un periodo non molto facile per tutti e che loro stanno trascorrendo insieme, ritrovandosi e riscoprendosi poco a poco. L’amico di cui stiamo parlando è Andrea Denver, che già nelle scorse ore ha raccontato che Damante ha sempre pensato a Giulia De Lellis e oggi ha approfondito questi racconti.

Denver torna a parlare di Damante e De Lellis: “Ha sempre pensato a lei”

Lo ha fatto in una intervista rilasciata a Fanpage, dove innanzitutto ha confermato che Damante è maturato e ha capito cosa vuole realmente. “Andrea ha sempre pensato a Giulia, sempre”, ha aggiunto. Ma nel frattempo il Dama ha avuto altre frequentazioni, tra cui Claudia Coppola. Su questo punto Denver ha spiegato: “Claudia l’ho conosciuta ma ero nella Casa e non ho ben seguito la vicenda. Anche Sara l’ho conosciuta ma Andrea mi ha sempre parlato di Giulia, non ha mai smesso di amarla. Di volta in volta mi ha presentato altre ragazze che ha frequentato, ma nei suoi sentimenti è sempre stato fermo, e i suoi sentimenti erano per Giulia”. A ulteriore sostegno della tua tesi, Denver ha rivelato un retroscena di un anno fa sull’amico Damante…

Damante e Giulia, il retroscena di un anno fa: “Gli mancava”

I due Andrea si trovavano a Miami a febbraio dell’anno scorso: “Eravamo in spiaggia e ci siamo messi a parlare di lei. Mi disse che gli mancava, che ci pensava. In quel periodo avevano smesso di sentirsi ma è sempre stata nei suoi pensieri”. Secondo l’ex gieffino, che ha pure parlato dei video mai arrivati della fidanzata nella Casa, anche la De Lellis è sempre stata innamorata. “Immagino valga anche il contrario: anche Giulia l’ho sempre vista innamorata di Andrea, non ha mai nascosto i suoi sentimenti. Credo che adesso entrambi abbiano acquisito consapevolezza del loro rapporto e spero possano viversi il loro amore al massimo”, ha infatti detto.

Cosa diceva Damante quando Giulia stava con Iannone: parla Denver

A proposito di quando Giulia stava con Iannone e Andrea disse di stare molto male, Denver ha detto: “So che Andrea ci ha sempre pensato. Non l’ho mai sentito dire nulla di negativo su Giulia. Forse non era il momento giusto e sono stati commessi degli errori, ma il sentimento è sempre stato fortissimo. Sono contento che questo grande amore si stia concretizzando ancora una volta”.